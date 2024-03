Joe Biden y Donald Trump definen el futuro de la economía en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó ayer su tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso para dar su visión de la posibilidad de acceder a un segundo período en la Casa Blanca.p

Luego del resultado de las elecciones primarias del "súper martes" pasado, el mandatario y candidato a la reelección por el Partido Demócrata y su par del Partido Rupublicano, Donald Trump, se enfrentarán en las próximas elecciones presidenciales de 5 de noviembre próximo.

Para Biden, Trum representa una alternativa peligrosa

Biden advirtió con respecto a su competidor que el ex presidente representa una alternativa peligrosa, en medio de la campaña hacia las elecciones presidenciales.

Pero al meterse de lleno en la situación de la economía, que de acuerdo a los analistas será uno de los temas que definirán la campaña presidencial, Biden dio a entender que los tres primeros años de su mandato y este último son de los mejores de las últimas dos décadas.

"Heredé una economía que estaba al borde del abismo y ahora es la envidia del mundo, con 15 millones de nuevos puestos de trabajo en sólo tres años, con la tasa de desempleo en mínimos de 50 años y una cifra récord de 16 millones de estadounidenses está iniciando pequeñas empresas y cada una de ellas es un acto de esperanza", explicó Biden.

En un contexto con crecimiento histórico del empleo y de las pequeñas empresas para negros, hispanos y asiático-americanos, el actual Jefe de Estado dejó una de sus frases de cabecera que más molestó al mercado financiero local y a la clase social alta americana, que se muestra más favorable a un nuevo mandato de Trump: "Wall Street no construyó este país, fue la clase media la que construyó este país y los sindicatos construyeron a la clase media".

Pese a un gobierno relativamente exitoso en lo económico, Biden afronta un porcentaje de aprobaación muy bajo.

Los números de Biden: un Gobierno relativamente exitoso

Para los estándares históricos, el 46° presidente estadounidense ha tenido un gobierno relativamente exitoso, según los números que deja:

1) la economía esquivó una recesión, sumó 15 millones de empleos desde que asumió.

2) los salarios mejoraron (ya están arriba del nivel que tenían antes de la pandemia).

3) la inflación, luego de marcar un pico en 40 años, ha bajado sustancialmente para ubicarse en valores del 3 % anual.

A ese desempeño de la economía se suman logros legislativos, como la ley de infraestructura. Biden manifestó que hay en marcha unas 47.000 obras.

Sin embargo, al hacer un repaso de su política, Biden hizo referencia a un tema que comenzó a preocupar a Wall Street.

Biden planea crear un impuesto del 21% para multimillonarios, lo cual preocupa a una buena porción del electorado.

Impuesto del 21% para multimillonarios: la propuesta de Biden

El Presidente propone un impuesto mínimo para multimillonarios del 21% para mejorar la equidad del sistema tributario. Al respecto, señaló: "Es hora de aumentar el impuesto mínimo corporativo al menos el 21% para que todas las grandes corporaciones finalmente comiencen a pagar su parte justa y también quiero poner fin a las exenciones fiscales para las grandes farmacéuticas, las grandes petroleras, los jets privados y los salarios masivos de los ejecutivos", y agregó que hay 1.000 multimillonarios en Estados Unidos.

"¿Saben cuál es la tasa impositiva federal promedio para estos multimillonarios?, se preguntó Biden. "Es del 8,2 % por ciento y esto es mucho menos de lo que paga la gran mayoría de los estadounidenses", dando a entender que buscará subir los impuestos frente a un Trump que ya ha manifestado que los quiere bajar.

La semana pasada se publicaron una catarata de indicadores económicos de los Estados Unidos, que siguen mostrando una fuerte recuperación.

Con relación al nivel de actividad, los últimos datos publicados quedaron por encima de los consensos, pero hace tres semanas que la situación se ha invertido y las noticias económicas llevaron a un leve cambio en las expectativas de tasas de interés de corto plazo.

El mercado sigue considerando que el primer recorte ocurriría recién en junio

Al respecto, el mercado sigue considerando que el primer recorte ocurriría recién en junio, pero a diferencia de la percepción existente la semana previa, la cual coincidía en tres recortes, ahora el mercado comenzó a estimar como el escenario más probable a aquel en el cual la Reserva Federal haga 4 recortes de la tasa en este año.

El aumento de 3 a 4 recortes para 2024 es compensado por una reducción de 3 a 2 en el período hasta julio de 2025, que es la última información disponible en el Fed Watch Tool del CME. Por lo tanto, se mantiene el objetivo de techo de rango en 400 pbs para julio de 2024.

Trump confía en su intención de bajar impuestos para ganar la carrera electoral.

En ese aspecto, hay que destacar que la semana pasada el Tesoro de EE.UU. colocó en el mercado deuda a 2, 5 y 7 años.

"En todos los casos el Tesoro aumentó el cupón, así como también la tasa de corte para plazos iguales de las licitaciones de enero. Por lo tanto, se sigue consolidando un contexto de tasas más altas a las de comienzo de año. No obstante, qara el caso particular de la tasa a 10 años, se confirmó una resistencia en la zona de 4,30%" señala un reciente informe Invertir en Bolsa (IEB).

El informe señala que "la semana pasada se publicaron una gran cantidad de indicadores económicos que merecen comentarios como: confianza del consumidor, PBI del cuarto trimestre del año pasado y estimaciones del PBI del primero de este año, el índice de precios del PCE y el índice del sector manufacturero del ISM".

Comenzando por la confianza del consumidor, el dato publicado quedó por debajo del consenso de estimaciones (106,7 vs. 115,0).

Con respecto a la estimación del PBI correspondiente al último trimestre del año pasado, se observa que el dato publicado quedó ligeramente por debajo del consenso (3,2% vs. 3,3%).

En tanto que la proyección de crecimiento para el primer trimestre de este año se ha reducido a 2,1% aproximándose al centro del rango del "Blue Chip Consensus". "Si bien un crecimiento del 2,1% sería una cifra constructiva, representa una desaceleración con respecto al 3,2% informado para el trimestre anterior", explica el informe de IEB.

La FED no prevé una baja de tasas en el corto plazo y analiza la posibilidad de concretarla en junio de este año.

En relación al índice de precios implícito en el PCE (Personal Consumption and Expenditures), en términos de tendencia el mercado recibió una buena noticia dado que la variación interanual de la definición "core", no sólo coincidió con el consenso en 2,8% sino que volvió a confirmar una lectura inferior a la previa del 2,8% vs. 2,9%.

Pero el dato al cual no debe dejar de prestar atención es la variación mensual de la definición "core"

SI bien la misma coincidió con el consenso en 0,4%, confirmó lo que ya había señalado el IPC "core", y que forma parte de la preocupación expresada por el presidente de la FED, Jerome Powell, en el sentido que si bien la tendencia en el comportamiento de la inflación ha venido siendo descendente durante los últimos meses, sigue el riesgo que el comportamiento de la inflación se estabilice en una meseta que no sea compatible con el objetivo de largo plazo del 2%.

Con respecto a la evolución de las acciones los máximos intradiarios del 12 y 23 de febrero, han definido un segundo canal alcista de menor pendiente que ha funcionado como resistencia durante la semana pasada. Por lo tanto, el S&P500 mantiene la tendencia alcista, pero se encuentra en zona de resistencia.

"En todos los datos relacionados con el nivel de actividad, se vuelve a repetir lo que habíamos comentado hace un par de semanas, en el sentido que parece haberse dado un punto de inflexión entre los datos publicados y los consensos. Mientras que, durante buena parte del año pasado, los datos publicados quedaban por arriba de los consensos, hace tres semanas que la situación se ha invertido", explicita el informe.

Biden, ante un índice de aprobación más que bajo

Pero una amplia porción del electorado cree que Estados Unidos va en el rumbo equivocado, y Biden es un presidente altamente impopular, más impopular, de hecho, que su rival, Donald Trump.

Biden arranca su última campaña con uno de los índices de aprobación más bajos de la historia para un presidente en el último año de su primer mandato. Y su avanzada edad ha generado serias dudas y cuestionamientos en el electorado.

En su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el jefe de Estado repasó su política de inversión en infraestructura y el derecho al aborto, así como sus esfuerzos por reducir el precio de los medicamentos y el monto de la deuda pública.

En el plano internacional, Biden identificó a Vladimir Putin como el principal enemigo del mundo, habló sobre la ayuda a Ucrania, bloqueada por los republicanos de la Cámara de Representantes, la crisis migratoria en la frontera con México y la guerra en Gaza. Para eso, contó en el público con invitados que reforzaban su mensaje.

Luego de referirse a su edad, Biden cerró su discurso con su mirada sobre el futuro, marcando un claro contraste con la visión de Donald Trump.

El discurso se estiró por alrededor de una hora y de acuerdo a la opinión pública Biden estuvo a la altura de las circunstancias, y salió a luchar de entrada en un año electoral que promete un desenlace voto a voto con su eterno rival el republicano y favorito de los mercados el ex presidente Donald Trump un fervoroso admirador del presidente Javier Milei.