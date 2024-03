Luego de casi cuatro horas, terminó la reunión de los gobernadores con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, los encargados de llevar adelante la negociación del Gobierno de Javier Milei en torno a la renovada Ley de Bases o "Ley ómnibus" y un nuevo pacto fiscal, sin la participación del Presidente.

Todas las provincias estuvieron representadas. A partir de las 14:30, los gobernadores comenzaron a arribar a la Casa Rosada para participar de la convocatoria. Entre ellos, se encontraba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, referente del kirchnerismo, que se presenta como uno de los más duros contra la política de Milei.

Terminó la reunión entre el Gobierno y gobernadores

Desde el Gobierno nacional convocaron a la reunión, teniendo en cuenta que era difícil lograr un acuerdo este viernes y así lo entienden también los gobernadores, quienes encontraron en la administración de Milei una postura de negociación "abierta" y no condiciones fijadas de antemano.

En este sentido, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue el primero en dar detalles sobre el encuentro. "Fue una reunión importante. Se trabajó mucho. Rescato la voluntad del gobierno nacional de convocar, con un proyecto de ley bases simplificado, que se apoya en los puntos que tuvieron mayor consenso en la ley anterior. Hablaron todas las provincias. Hubo una respuesta a cada planteo que se hizo. Se habló del tema Ganancias y no hay una postura única. Se acordó conformar dos comisiones (una económica y otra política). Fue una reunión política y es un buen punto de partida para lograr una ley bases", señaló.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que viene de protagonizar un duro cruce con el presidente Milei, sostuvo que se trató de "una reunión favorable" y pidió "eliminar todos los fondos fiduciarios".

"Fue una reunión de trabajo. Seria. Con una mirada de la Ley ómnibus, repaso de los temas. También propusimos muchas cosas. Propuse un marco normativo para el fomento del hidrógeno verde. Necesitamos una agenda de crecimiento. Celebro la vocación de diálogo y que sea el principio de una mesa de trabajo y no un toma y daca. Cuando se habla de alivio fiscal a las provincias, es un error. Se está planteando una recomposición de los últimos treinta años. Cada vez que hubo una crisis económica, se creó un impuesto y la masa coparticipable federal fue cada vez más chica. Es un paso fundamental. Solicitamos que se cumpla con lo que establece la Constitución. La recepción fue buena", profundizó el mandatario provincial chubutense.

En esta línea, el ministro del Interior, Guillermo Francos, acompañado por los gobernadores Osvaldo Jaldo (de Tucumán) y Rogelio Frigerio (de Entre Ríos) encabezó una conferencia de prensa para sintetizar lo tratado en el encuentro.

En esta línea, Francos explicó: "Entendemos que estos los aspectos que se trataron en la reunión tienen que ver con el incremento de la producción, de la inversión en las provincias y fue muy positivo. Sobre el tema Ganancias, lo analizamos también, teniendo en cuenta las situaciones de cada provincia. En lo que quedamos es en armar una comisión de los ministros de Economía provinciales para avanzar en los temas planteados en el Pacto de Mayo. Y al mismo tiempo, trabajaremos con los ministros de gobierno de la provincia para tratar los temas políticos que establece el Pacto".

El ministro, además, adelantó que la nueva gestión nacional presentará un proyecto en el Congreso para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones y otra iniciativa para implementar cambios en Ganancias. En este sentido, Francos anticipó: "El Gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a incluir una fórmula de actualización de jubilaciones. Y va a presentar un proyecto nuevo de Ganancias, vinculado a los ingresos de la cuarta categoría. Entendiendo las problemáticas de las provincias, trataremos de lograr los mejores consensos para tener su aprobación. Trataremos de tener los apoyos".

Esta tarde se reunieron los gobernadores con Posse y Francos en la Casa de Gobierno

Subsidios al transporte e inversión en educación sin definiciones

Luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera no prorrogar el Fondo de Incentivo Docente y que quitara una buena porción de subsidios al transporte, la tensión con los representantes de las provincias escaló.

Esta cuestión fue tratada en la cumbre de esta tarde y al respecto, Francos fue contundente: "Sobre el Fondo de Incentivo Docente y al transporte, los gobernadores plantearon la inquietud. El Gobierno tiene una postura: no están dentro de las competencias nacionales ambos temas. Veremos si tenemos alguna forma de encararlos, pero no es competencia de Nación".

Los gobernadores y vice que dieron el presente en Casa Rosada

La reunión comenzó apenas unos minutos después de las 15 y contó con asistencia perfecta, aunque algunos gobernadores no pudieron asistir por distintas cuestiones y fueron reemplazados por sus vices: Alfredo Cornejo, de Mendoza, está en Canadá participando de un evento de minería; mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, atraviesa en su provincia una ola de violencia por lo que prefirió quedarse.

De esta manera, los vicegobernadores que concurrieron fueron Hebe Casado (Mendoza), Gisela Scaglia (Santa Fe), Teresa Madera (La Rioja) y Eber Solís (Formosa).

En tanto, el resto de los gobernadores dieron el presente: son Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).

También lo hicieron, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Guillermo Francos escuchará junto a Nicolás Posse el planteo de las provincias para tratar de destrabar la Ley ómnibus

La negociación camino al Pacto de Mayo

El oficialismo quiere tener el compromiso de que la Ley ómnibus se apruebe en el Congreso y plantea como moneda de cambio (a pesar de que el Presidente se jacta de "no negociar") un paquete de medidas de alivio fiscal para las provincias, entre las cuales está la restitución del Impuesto a las Ganancias que eliminó Sergio Massa en el marco de la campaña electoral.

La quita de ese impuesto implicó para varias provincias (especialmente para las del norte) un agujero en su recaudación vía coparticipación. Francos aseguró días atrás que la restitución es "un pedido de los gobernadores", pero varios de ellos aseguran que no es así.

Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son dos de los que no están interesados en que Ganancias sea la vía para fortalecer fiscalmente a las provincias, por lo que parece en principio difícil que ese tema destrabe un acuerdo.

Entre sus colegas hay matices en este punto, principalmente porque no a todos los afectó de la misma manera la quita de Ganancias. En las provincias como Formosa, Chaco o La Rioja el impacto fue de entre 1 y 2 puntos porcentuales de su recaudación, mientras que en Buenos Aires, Chubut, Córdoba o Santa Fe fue inferior.

Pero además, en la reunión sobrevolarán otros temas que ya se tocaron durante la fallida negociación de enero sobre la Ley ómnibus. La coparticipación del "impuesto al cheque" es uno de ellos, mientras se mantiene latente la idea de coparticipar el impuesto PAIS a la compra de dólares.

¿Cuáles son los otros puntos de la negociación y qué dicen en Gobierno?

La coparticipación de esos impuestos es, por ahora, innegociable para Milei. Sobre todo el impuesto PAIS. El Presidente se planta en que es un tributo transitorio porque su objetivo es salir del cepo cambiario y liberar ese mercado.

No obstante, hay otros temas en la lista de reclamos que sobrevolarán la reunión, entre ellos, la restitución de los distintos fondos que el Gobierno les recortó a las provincias, como el del transporte y el de incentivo docente (FONID). De hecho, en la Cámara de Diputados el bloque de Miguel Pichetto impulsa un proyecto para recuperar esos recursos.

El Gobierno busca acordar un pacto fiscal y los gobernadores llevan una lista de reclamos

La negociación será difícil. En el Gobierno deslizan que "lo que reclaman los gobernadores es astronómico", según una fuente consultada por este medio. De todas formas, remarcan que esta será una primera reunión y que la intención es encontrar con los mandatarios un punto intermedio para un acuerdo.

No obstante, también circunscriben el temario a la Ley de bases y al pacto fiscal y atan ambas cuestiones. "No se puede hablar de pacto fiscal si no le dan al Gobierno las herramientas para manejar la crisis".