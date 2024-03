Martes, paro nacional con movilizaciones de la CTA Autónoma, gremios estatales y organizaciones sociales

Al tiempo que la Confederación General del Trabajo (CGT) analiza el momento oportuno para aplicar un nuevo paro nacional, el martes se viene otra jornada de protesta contra el gobierno de Javier Milei, convocada por la CTA Autónoma, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además del cese de tareas, convocaron a una movilización al Congreso que, se espera, será masiva. De parte del Ejecutivo, se activará el protocolo antipiquete con especial atención de que no se vean afectados los ingresos a la ciudad.

Desde la CTA Autónoma se anunció el paro nacional del martes en el marco de un plan de lucha que está aplicando, que comenzó con la huelga del 24 de enero y que incluirá una gran manifestación para el 24 de marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia), en tanto continúa el diálogo con la CGT para llevar adelante una masiva medida de fuerza, presumiblemente para los primeros días de abril.

El secretario General de la central Hugo "Cachorro" Godoy, explicó que la "Jornada Nacional de Lucha" de este martes será en solidaridad y en defensa de los puestos de trabajo de los metalúrgicos de Acindar, con los de la agencia Télam, el Banco Nación y" todos aquellos que se encuentran en lucha por sus salarios".

Anuncian cortes de rutas en todo el país contra el "DNU aún vigente"

Indicó que "actuaremos en unidad con todas las organizaciones sociales" y habrá cortes de rutas en todo el país, junto con los paros y medidas de fuerza anunciadas por el Frente de Gremios Estatales, "en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y para que se derogue el DNU aún vigente".

Godoy anticipó que, para el armado para el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, "estamos trabajando para que sea una sola movilización, un solo acto y un solo documento en un amplio abanico de unidad contra el negacionismo que profesan el presidente de Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel".

También reconoció que dialogan de manera permanente con sus pares de la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky y con los máximos referentes de la CGT (principalmente con Héctor Daer y Pablo Moyano), para la realización de un nuevo paro nacional. El propio Moyano avisó que la nueva medida de fuerza es "inminente" y si bien no le puso fecha, estimó que no pasará de la primera quincena de abril.

Martes, paro nacional con movilizaciones de la CTA Autónoma, gremios estatales y organizaciones sociales

ATE apunta al recorte salarial y a las privatizaciones

En tanto, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, ratificó la huelga y movilizaciones de este martes "frente a las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional que atentan contra el sistema público en su totalidad, a través de fuertes recortes salariales, intentos de cierre de organismos y amenazas de despidos". Agregó que "enfrentamos un Poder Ejecutivo violento en su discurso y absolutamente insensible en sus embestidas a los trabajadores y los jubilados".

La protesta se desarrollará en el marco del Frente de Gremios Estatales y de Empresas Públicas. El dirigente remarcó que "sin piedad siguen recortando salarios y jubilaciones. Utilizan la inflación y el presupuesto vencido como herramientas para aplicar un ajuste fenomenal en el Estado".

Manifestó que "no podemos permitir que el Gobierno festeje un superávit logrado a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados. El Estado no es una empresa, no está obligado a generar ganancias. Y aún en la hipótesis que aceptamos que hay que mejorar las cuentas públicas, nunca se lo debe hacer destrozando a la gente. Hay que volver a pensar en gravar con impuestos a los ultramillonarios, a esos que nos siguen chupando la sangre. Debemos pensar en la renta minera, petrolera, financiera, los casinos y las salas de juegos".

Aguiar además planteó que resistirán el cierre de organismos públicos e impedirán que el Estado retire su presencia de las provincias. Dijo que "van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono y que hasta ahora eran contenidos por las políticas públicas".

UTEP reclama la emergencia alimentaria: "Es un ajuste a la economía popular".

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), por su parte, también se manifestará este martes contra "el plan de ajuste de Milei" y ante la falta de respuesta por la emergencia alimentaria que atraviesan los comedores. En un documento, subrayan que "vamos a profundizar nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular".

Denunciaron "el desabastecimiento de alimentos en los miles de comedores de todo el país" y que los recortes en el programa Potenciar Trabajo "son un ataque a los millones de personas descartadas del sistema formal y que "vuelven al relato de convertir planes en trabajo".

Nueva marcha al Congreso. Anuncian cortes de ruta y protestas en todo el país contra el modelo del Gobierno

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, dijo que "esta es una vieja receta con la intención de seguir ajustando a los de abajo" y remarcó que el cese de las obras de integración sociourbana desintegra miles de puestos de trabajo que apuntaban a satisfacer las necesidades de aquellas familias que viven hacinadas y sin servicios básicos. Exigimos que se enfoquen en lo urgente, que es resolver la necesidad básica de alimentos".

Aseguró que "no hay ningún tipo de diálogo o respuesta" con los funcionarios y que se han agotado "todos los canales posibles" por lo que "ya no hay margen, porque el hambre en nuestros barrios es el límite".