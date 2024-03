En una mezcla de escándalo, interna política y hasta comedia de enredos, el secretario de Trabajo Omar Yasín fue expulsado de su puesto por el mismísimo presidente Javier Milei. La polémica se desató el fin de semana, cuando se conoció el aumento salarial para el jefe de Estado y los funcionarios del Ejecutivo, después de otra controversia por la suba de la dieta de los diputados y senadores.

Tras los cruces con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Milei entendió que debía apagar el incendio de la indignación popular por un incremento salarial inversamente proporcional a las subas que vienen registrando las distintas actividades. Fue entonces cuando, en una entrevista televisiva, el jefe de Estado anunció: "Lo he despedido (por Yasín). Fue un error que no debió haber sucedido".

Lo cierto es que la tarea de Yasín venía con ciertos cuestionamientos por su jefa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque se sostenía porque se había alineado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en cuanto a limitar las paritarias en el sector privado y no homologar subas por encima del 17 o 18 por ciento. Pero esa ya es otra historia. La pregunta ahora es quién va a ocupar ese puesto.

Pica en punta Miguel Angel Ponte, ligado al Grupo Techint

La ronda de nombres comenzó más temprano que tarde, porque ya había varios anotados antes de la renuncia de Yasín, cuyo nombramiento -vale recordar- tardó varias semanas en confirmarse y hasta estuvo en dudas de asumir.

Fuentes cercanas a los libertarios dicen que es esencial sostener la alianza con los sectores empresariales. Allí surge el nombre de Miguel Ángel Ponte, quien se desempeñó como director de Recursos Humanos de Ternium Siderar, una de las firmas del Grupo Techint, siendo responsable de los programas de Empleo Joven de la multinacional. Es considerado un referente en la reforma laboral, tal como plantea el DNU y la caída Ley ómnibus.

Tras una extensa carrera en el sector privado, Ponte desembarcó en el gobierno de Mauricio Macri como secretario de Empleo en la gestión de Jorge Triaca como ministro de Trabajo. Cuando la cartera pasó a secretaría, quedó bajo el mando de Dante Sica como ministro de Producción.

Miguel Ángel Ponte es uno de los nombres que pica en punta para la Secretaría de Trabajo

Ponte es licenciado en Ciencias del Trabajo, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Consejo Superior de Educación Católica de Buenos Aires. En dicha universidad, estuvo al frente del Posgrado de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.

Postulan a Julio Cordero, hombre de confianza de Paolo Rocca

Otro de los postulantes es Julio Cordero, es responsable del departamento jurídico del Grupo Techint y hombre de extrema confianza de Paolo Rocca. En los inicios de la gestión de Milei sonó para ocupar la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS). Hoy por hoy, la relación con Rocca lo posiciona, pero no se sabe cuánto lo puede condicionar su tarea como ex coordinador del equipo de campaña de Patricia Bullrich en materia laboral, donde se encargó del diseño de los planes de una posible reforma laboral para la excandidata presidencial.

Cordero ganó notoriedad cuando planteó que los trabajadores no tienen demasiado que hacer con el tiempo libre si se consigue la rebaja en la cantidad de horas de trabajo. En un plenario del Congreso, donde se discutía la carga horaria, declaró: "Yo limito la jornada, entonces ustedes tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?".

Hace pocas semanas tuvo un cruce con uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De la mano de María Eugenia Vidal viene Federico Bellezze

Por último, y quizás el más rezagado en la consideración presidencial, aparece Federico Bellezze, quien fuera jefe de gabinete del ministerio de Trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Bellezze formó parte de la cartera que en aquel momento comandaba Marcelo Villegas y que todavía hoy es investigada por la famosa Mesa Judicial en la que se promovía la creación de una Gestapo Antisindical para perseguir a sindicalistas, donde además de funcionarios y empresarios participaron miembros de la AFI.

También se muestra como un impulsor de una reforma laboral en línea con los libertarios; en tanto que su relación con Vidal genera cierta dualidad en el gobierno, ya que algunos dirigentes han intentado incorporar a la gestión a la ex gobernadora provincial, mientras que otros la rechazan de plano.