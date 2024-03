ATE vuelve a movilizarse en rechazo a la amenaza de Milei de despedir a 70.000 empleados estatales

La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) profundiza su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei y anunció una nueva protesta para el martes próximo, que consiste en una movilización hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (avenida Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni.

La fecha elegida está relacionada con la presunción de que el Ejecutivo avance con su plan de reducción del personal de la administración pública. Se estima que son más de 70.000 los contratos que corren peligro de finalización a partir del 31 de este mes.

Según trascendió, el gobierno apunta una reducción de entre el 20 y 30 por ciento de la planta transitoria del Estado, por lo que las cesantías podrían ser entre 14.000 y 21.000 a fin de mes. Además, según el "manual de despidos" que está circulando, la Casa Rosada comenzaría las comunicaciones para informar los despidos justamente el martes próximo.

Advierten que si no protestan estarán "ante un escenario de cesantías masivas"

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que "los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas". Remarcó que "el gobierno intenta destruir el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional",

Planteó que "hasta ahora, todas las medidas del Gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares".

Consultado sobre la reiteración de medidas de fuerza, explicó: "No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas. Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

Reclaman que las centrales obreras convoquen a un nuevo paro nacional

Hace pocas semanas Aguiar visitó la sede del Sindicato de Choferes de Camiones y se entrevistó con el secretario Adjunto, Pablo Moyano, también cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde acordaron trabajar en forma conjunta para enfrentar el modelo económico libertario.

Al respecto, señaló que "las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle". Al respecto, se decidió reclamar a las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA) que se avance en una nueva huelga general en los primeros días de abril, moción que presentarán este sábado en el Congreso de la CTA Autónoma (central que integra ATE), el cual se realizará en Avellaneda.

La "Jornada Nacional de Lucha" comenzará con asambleas y ruidazos en todos los ministerios y organismos para luego retirarse al mediodía y concentrarse en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Durante la reunión, se definió que no se aceptará ni un sólo despido y que se profundizará el plan de lucha si el Gobierno no desiste en su política de destrucción del Estado.

Los principales ejes de los reclamos son: