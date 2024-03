Pablo Moyano: "A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle"

El triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, aseguró que al presidente Javier Milei "hay que cansarlo con la gente en la calle y derrotarlo con los votos".

Sus dichos llegan luego de que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidiera, durante la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, "cansar a Milei" hasta que se vaya.

"A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle, reclamando, denunciando, tratando que en el Congreso no pase la Ley Ómnibus y el DNU", señaló en una entrevista a Radio Metro 95.1 y agregó: "Hay que derrotarlo con los votos de los argentinos, eso no quiere decir que vamos a reclamar todos los días".

Para el secretario adjunto de la CGT, "los argentinos votaron a Milei por todas las recagadas que se mandó el gobierno de Alberto (Fernández)" y dijo que la inflación, la recesión y medidas como la quita de horas extras, harán aumentar la conflictividad social.

Además, anticipó: "Estamos analizando hacer un nuevo paro general o una gran marcha federal. Hay distintas alternativas. Está aumentando la conflictividad social en todos los sectores, donde vemos que hay paros".

"Están faltando el respeto y burlándose de la gran mayoría del pueblo argentino que está sufriendo inflación que, por más que lo quieran dibujar, es una realidad. Esto es lo que va a ir llevando a un aumento de la conflictividad social: la inflación, la recesión, la quita de horas extras", amplió.

Interna del Partido Justicialista

Tras el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), Moyano reveló que hubo debate y autocrítica y que es la CGT la que reemplaza al partido ante su inacción.

"No hay nadie que contenga al peronismo. El congreso del peronismo no es un congreso de monjas. La falta de conducción hace que muchas veces no nos sentamos representados", desarrolló al respecto.

Por último, aseguró que todos los sectores dentro del peronismo tienen derecho a conducir el partido, "si no siempre pasa lo mismo, ganan las elecciones cantando la marcha y después se olvidan".

Además, hace unos días Moyano se mostró escéptico al dato de inflación revelado por el INDEC y acusó a su titular, Marco Lavagna, de "dibujar los números".

"Vemos como el Presidente (Javier Milei) se ha radicalizado con el hombre del trabajo. Ayer festejando un dibujo que hizo el señor [Marcos] Lavagna a través del INDEC. Nada cree en ese 13,3%", planteó Moyano.

El sindicalista agregó además que los funcionarios de la administración libertaria "viven otra realidad, viven encerrados en su mundo y no ven el daño que están provocando con los aumentos en alimentos, medicamentos, tarifas, transporte".

"No es el ataque hacia los gremios sino hacia los trabajadores. Todas estas medidas en estos casi tres meses fueron contra los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen", completó en declaraciones radiales el secretario adjunto de Camioneros.