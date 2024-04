Jueves, paro nacional docente en reclamo del FONID y un urgente aumento salarial

Semana corta pero ultra conflictiva, donde se destaca el paro nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) prevista para este jueves, con una serie de protestas complementarias, en reclamo del pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y por una urgente recomposición salarial, en el marco de la apertura de la paritaria del sector.

La organización gremial informó que este jueves se plegará a la movilización convocada por la CTA al Congreso en defensa de las jubilaciones, al tiempo que convocó a conferencias de prensa y distintas acciones para visualizar la "grave situación educativa", que se disparó a partir del "plan de ajuste aplicada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo".

En ese marco, CTERA lanzarán una campaña de firmas para exigir al Ejecutivo que "garantice el acceso a la educación pública en todo el país" y detalló que en Neuquén se realizará "una gran marcha" contra el Gobierno y que el cese de actividades forma parte del plan de acción que la Confederación votó semanas atrás.

CTERA presenta su lista de reclamos salariales y laborales

Asimismo, advirtió que, dado que el gobierno decidió prorrogar el presupuesto nacional del 2023 para este año, "reiteramos que los fondos que les fueron asignados alcanzan para cubrir los gastos únicamente del primer cuatrimestre".

Según un comunicado firmado por el consejo directivo de CTERA que lidera Sonia Alesso, los reclamos planteados a la Casa Rosada son los siguientes:

Restitución del FONID.

Convocatoria urgente de la paritaria nacional docente.

Restitución del piso salarial a nivel nacional.

Envío de fondos para los programas educativos nacionales.

Aumento urgente para los haberes de docentes y docentes jubilados.

El envío de fondos para las cajas previsionales provinciales.

Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras estatales.

Rechazo al protocolo de Seguridad del Gobierno que criminaliza la protesta.

Rechazo a los vouchers educativos

Jueves, paro nacional docente en reclamo del FONID y un urgente aumento salarial

El gremio también rechazó la implementación del sistema de vouchers educativos, que solo incluye a escuelas de gestión privada, reclamaron el financiamiento de la educación pública y alertaron que se trata de una estrategia para "avanzar en la privatización" del sistema estatal.

Subrayó que "el Estado, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad, a instituciones de educación privada; mientras tanto, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de fondos salariales y de los programas educativos". Basándose en estudios comparativos, explicó que "el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó, incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa. Tal concepto, no se corroboró".

Por su parte, los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) llevaron a cabo un paro nacional el pasado 4 de marzo, denunciando que "el gobierno se ha negado a responsabilizarse del financiamiento del sistema educativo argentino". Agregaron que "puede apretar a los gobernadores y a los diputados, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri y mucho menos va a poder este cachivache de las corporaciones".