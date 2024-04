El titular de Salud de la Provincia no explicó cómo se financia la productora del documental que es la fundación que él mismo conformó

El 17 de abril próximo se estrenará el polémico documental "Pandemia: Gestionar lo desconocido". Su autor, Nicolás Kreplak, es el mismísimo ministro de Salud del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En las últimas horas, el ministro defendió la realización del documental en el que homenajea el accionar de las autoridades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la cuarentena más extensa del mundo y el manejo y distribución de las vacunas contra el COVID al asegurar que no le costó "ningún costo al Estado".

Sin embargo, Kreplak no explicó cómo se financia la productora del documental que es la fundación que él mismo conformó: "Soberanía Sanitaria". La Fundación está presidida por Leonel Tesler, Director de Ciencias de la Salud de la Universidad de José C. Paz.

En sus redes sociales, Tesler, difunde sistemáticamente, los mensajes militantes de su jefe político, Nicolás Kreplak. La universidad en la que trabaja Tesler es uno de los colaboradores de la Fundación de Kreplak. No es la única. Otras universidades del conurbano bonaerense como la de Avellaneda y la Universidad de la Plata financian la Fundación. También son de la partida el Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Verbitsky -CELS- y la Asociación Madres de Plaza de Mayo que se sostiene, íntegramente, por recursos públicos.

Por lo tanto, la explicación de Kreplak sobre el financiamiento de su documental resulta insuficiente. La fundación Soberanía Sanitaria cuenta con una revista en la que el ciudadano se puede inscribir para recibir una copia en papel y en la que participan, activamente, los integrantes del sindicato estatal de ATE que mañana protagonizarán una movilización contra el gobierno de Javier Milei.

La Fundación Soberanía Sanitaria fue protagonista de un fuerte debate que encabezó Nicolás Kreplak, en medio de la pandemia, para modificar íntegramente, el sistema de salud en la Argentina. En aquel entonces, Cristina Kirchner lo respaldó fuertemente. Gerardo Ferreyra, titular de la Cámara prestadora de salud en el Conurbano bonaerense, recuerda las acaloradas reuniones con los funcionarios del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en las que, finalmente, desistieron del proyecto. "Ellos querían que toda la salud se convirtiese en pública pero, finalmente, entendieron que era un imposible y menos durante la pandemia" explicó a este medio.

s

Financiamiento del documental sobre la pandemia y plan Qunita

Otra de las grandes ideas que celebró la ex presidenta Cristina Kirchner, impulsora de Kreplak en el ministerio de Salud del gabinete de Kicillof, fue el Plan Qunita bonaerense. A pesar del escándalo del Plan Qunita nacional, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la posterior causa judicial en la que se investigó a los funcionarios nacionales que autorizaron la compra de cunas para familias vulnerables a proveedores flojos de papeles, Kreplak relanzó la idea y la celebró como una reivindicación ante los ataques "de la derecha".

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud entregó el kit Qunita número 20.000 y, en esta oportunidad, el destinatario fue Benjamín, que se encontraba en brazos de su mamá Vanina y acompañado de su familia: un bebé bonaerense nacido en el hospital público de Berazategui.

El programa formó parte del llamado "Plan Platita" de la campaña electoral 2021 en la que familias con escasos recursos recibían un kit Qunita conformado por pañales, un set de primeros auxilios para los bebés recién nacidos y la famosa Qunita con materiales de cuestionable calidad. Daniel Gollán, luego de la derrota electoral en las PASO de agosto del 2021 del gobierno de Alberto Fernández, habló de que la cuarentena se hubiese podido hacer más llevadera con un "poquito de platita en el bolsillo". Así formalizó el citado Plan Platita. Gollán era candidato en la provincia y, de esa manera, abandonaba el ministerio de Salud dejando en ese puesto a su número 2, el autor del documental "Pandemia: Gestionar lo desconocido".

Actualmente, algunas de las cooperativas proveedoras del Plan Qunita bonaerense están siendo investigadas, internamente, por el Ministerio de Capital Humano. Las autoridades nacionales presentarán en las próximas horas una megadenuncia con más de 100 pruebas sobre sobreprecios en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, algunas de esas cooperativas, también tenían convenios en su par provincial dirigido por Andrés "Cuervo" Larroque.

Pero quizás el proyecto más polémico de Kreplak haya sido la campaña "Haceme Tuyo".

A comienzos del 2023, el gobierno provincial promocionó la compra de gel íntimo por más de 500 millones de pesos para la campaña "Haceme Tuyo". Según el gobierno de Kicillof "el uso del gel lubricante disminuye las posibilidades de rotura del preservativo al tener relaciones sexuales y así evitar las enfermedades de transmisión sexual". El convenio se firmó con la cooperativa Farmacoop que ocupaba las instalaciones de la histórica Roux Ocefa ubicada en Villa Luro. La ganadora de la "licitación" no fue casual. El gobierno nacional promocionaba a Farmacoop como "la primera empresa farmacéutica recuperada" de América Latina.

s

Farmacoop: la primera empresa farmacéutica recuperada por sus trabajadores

Cuando en el 2016 se enteraron que el laboratorio donde trabajaban iba a cerrar, jamás imaginaron que lo recuperarían, lo volverían a poner en marcha y, seis años después, manejarían una empresa en crecimiento.

Lo que no contaban es que la cooperativa Farmacoop había dejado en la calle a 400 trabajadores históricos y subsistía por los subsidios recibidos por sus contactos políticos con el gobierno de Alberto Fernández a través de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y el área de Economía Social, encabezado por Emilio Pérsico.

La historia de Farmacoop está en manos de la justicia pues un grupo de trabajadores despedidos se convirtieron en querellantes y reclamar que el laboratorio fue reconvertido a cooperativa "ilegalmente" con el beneplácito del gobierno de Alberto Fernández. Tras el escándalo mediático, el ministerio de Salud de Axel Kicillof frenó la adquisición del gel íntimo. Sin embargo, días después, el presidente de la cooperativa Farmacoop, Bruno Di Mauro, anunciaba que estaban fabricando ese material por pedido expreso del gobierno provincial.

Además de la paralizada compra de gel lubricante, Di Mauro recibió en los 30 meses posteriores a la visita al presidente, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, 70.672.962,55 pesos según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación obtenidos por La Cornisa.

La autorización judicial para que la cooperativa Farmacoop utilice las dos plantas de producción que pertenecen a Roux Osefa, en Villa Luro y en Lugano, está cuestionada por el síndico ya que no se continuó con las fuentes laborales de las 2/3 partes de la planta previo a su quiebra. Es lo que denunciaron los ex trabajadores del laboratorio ante la justicia y aseguraron que "Farmacoop está financiada por el Estado y no cumple con los requisitos legales de una cooperativa".

Eduardo "Vasco" Murúa fue el titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Asesoró a Hugo Chávez, se reunía con el Papa y desde el 2020 ocupó un cargo en el Ministerio de Desarrollo de la Nación como director de Políticas de Inclusión Económica dentro de la Secretaría de Economía Social, conducida por Emilio Pérsico. Un cargo que no existía en el Estado. Asumió pocos días después de la recuperación del laboratorio Farmacoop, que se formalizó el 8 de abril de 2020, cuando Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Bruno Di Mauro, actual presidente de Farmacoop.

Desde la llegada del "Vasco" Murúa al Gobierno y el resurgimiento de Farmacoop de la mano de Bruno di Mauro, esta cooperativa fue recibiendo distintos aportes económicos, de menor a mayor:

Un subsidio no reintegrable de más de 5 millones 600 mil pesos para la compra de equipamiento, tras convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en octubre del 2020. Otro subsidio no reembolsable de $ 10.000.000, en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y 65 millones de pesos en Planes Potenciar Trabajo desde mediados del 2020.

Además, la cooperativa obtuvo una disposición de la ACUMAR que excluyó del Registro de Agentes Contaminantes a Roux Ocefa, hoy Farmacoop.

La oficina del Movimiento de Empresas Recuperadas, a cargo del ex funcionario "Vasco" Murúa, está ubicada a menos de 100 metros de Farmacoop. Según catastro, el chalet no tiene dueño ni se alquila.

El escándalo de Farmacoop quedó en el olvido como tantas cosas en la Argentina. Kreplak nunca respondió por los contratos otorgados a la cooperativa en cuestión. Los aportantes "privados" del documental de Kreplak, son un misterio y, seguramente, lo seguirán siendo, excepto que la justicia actúe en tiempo y forma.