Camioneros amenazan con un paro general si no se pagan los aumentos de sueldo ya firmados: "No se va a mover ni una hoja"

Pablo Moyano advirtió que esperarán al lunes que se liquide el aumento. Apuntó contra la secretaría de Trabajo por no homologar el acuerdo.

El ajuste impuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo y avalado por el presidente Javier Milei dispara, día a día, un nuevo conflicto. En este caso, el secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (camioneros), Pablo Moyano, advirtió que, si el lunes próximo las empresas no pagan el aumento salarial del 25 por ciento, aplicará un cese de actividades nacional que afectará desde el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles hasta el clearing bancario.

Moyano, en su rol de uno de los secretarios Generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), es uno de los impulsores de un paro nacional que incluya a las tres centrales obreras, como sucedió el 24 de enero.

Remarcó que "si el 8 de abril no se confirmó la suba salarial del 25 por ciento que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja… una pluma en todo el país" y avisó: "Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado".

Un aumento del 45% que Trabajo y el ministerio de Economía no avalan

La advertencia de Moyano es concretamente a la secretaría de Trabajo y al Palacio de Hacienda (sobre todo a Caputo), por no autorizar el incremento acordado con las cámaras empresariales, que supera el tope impuesto por el Gobierno en las paritarias.

En febrero pasado se fijó un incremento del 45 por ciento en dos tramos: 25 por ciento de marzo y 20 por ciento de abril. Sin embargo, las autoridades no firmaron la homologación, justificándose en que están en revisión jurídica.

Moyano explicó que "el acuerdo con los empresarios está, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron estos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento del 45 por ciento.

Camioneros denuncia al Gobierno nacional por no autorizar el incremento acordado con las cámaras empresariales

Para Moyano, la homologación del acuerdo es "automática"

También señaló que "no es casualidad" que la senadora bonaerense Florencia Arietto asesore a alguna de estas cámaras del interior y especialmente a la empresa Lo Bruno S.A., de Santiago del Estero.

Si bien el nuevo secretario de Trabajo Julio Cordero no se refirió puntualmente a la situación de Camioneros, voceros de la cartera cuestionaron al pago de los sueldos de la actividad, tras el acuerdo alcanzado ya que lo arreglado supera el tope impuesto por el ministerio de Economía, para desalentar las expectativas inflacionarias. El gremio, en tanto, se refirió a la aplicación de la Ley 23.546: Si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará "tácitamente homologado".

El artículo 6 del texto oficial de la normativa expresa que la "la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada".