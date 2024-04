Cerca de la ex funcionaria señalaron que miles de empleados que trabajaban bien fueron echados, y que muchos "inservibles" fueron ratificados

La ola de 11.000 despidos en el Estado puso en evidencia a la desprolijidad en la gestión de Javier Milei. La renuncia de Mariana Hortal Sueldo a la Subsecretaría de Relaciones Laborales obedeció a que ella planteó internamente que no existió ningún criterio laboral ni de meritocracia para expulsar a tantos empleados en la administración nacional en la última Semana Santa. "Miles de empleados que trabajaban bien fueron echados, y muchos inservibles que no iban a laburar quedaron en la planta", señalaron a iProfesional fuentes del Ministerio.

Según pudo saber iProfesional, el portazo de Hortal Sueldo puso en crisis al secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex directivo de Techint, que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mano derecha de Milei.

La funcionaria saliente cuestionaba seriamente ese desmanejo arbitrario de la reducción de personal. La responsabilidad directa en los despidos fue del subsecretario de Empleo, Luis Palomino, pero el ejecutor e ideólogo de los criterios fue Ernesto Rona, asesor de Palomino.

"Era obvio que había que reducir personal. Pero no tomaron entrevistas a los despedidos, no hicieron auditorías ni preguntaron en Recursos Humanos qué función cumple cada uno. Hicieron un repaso con una planilla Excel en el piso 14 del Ministerio sin saber lo que había adentro", señaló un funcionario de la Secretaría de Empleo.

"Hay que echar a la mitad y eligieron echar a los contratados que no tienen estabilidad laboral, pero que hace años están y cualquier juez se la reconocerá", agregó otro funcionario. Se espera ahora una ola de juicios laborales. En ese sentido, se optó por despedir a viejos empleados que cumplían funciones de manera probada. En cambio, mantuvieron en sus cargos a otros que son "ñoquis", no trabajan bien o tienen permanentes ausencias.

"Mariana Hortal Sueldo no se bancó más esa situación y además era una funcionaria que había llegado con el ex secretario de Trabajo, Omar Yasín", señalan funcionarios.

Además, se despidió a la mitad de los empleados en varias de las 48 agencias regionales que la Secretaría de Trabajo tiene en todo el país y que aún no tienen directores, porque no fueron nombrados a cuatro meses de gestión. Con lo cual nadie sabe el criterio que se usó para los despidos. De esas agencias dependían unos 1600 empleados en todo el país. De ellas dependen 680 oficinas de empleo municipales que deberán recibir unos 800 mil planes Potenciar Trabajo ahora convertidos en Planes Volver al Trabajo. "¿Cómo van a administrar los planes si no hay directores…?", confiaron en el Ministerio de Capital Humano.La mayoría de los despidos son empleados contratados bajo la excepción del artículo 9 de la Ley del Empleo Público cuyos contratos duran 180 días para ejercer funciones de emergencia o por tiempo determinado. Sin embargo, esos contratos eran renovados cada 180 días todos los años.

En cambio, dejaron en el Ministerio a muchos empleados de planta permanente, aunque muchos de ellos eran en la práctica "ñoquis" que no iban a trabajar. Esto fue confiado por varios funcionarios y empleados de Trabajo. A su vez, estos fueron los cuestionamientos de Mariana Hortal Sueldo a sus superiores, aunque en la renuncia escrita puso que dimitía por "motivos personales".

Según ex funcionarios recientes del ministerio, es un contrasentido que Pettovello dirija el Ministerio de Capital Humano porque precisamente suele jactarse de echar a al menos un funcionario o empleado por semana. Es decir, no tiene demasiado cuidado con el capital humano."Suele manejarse a los gritos con el personal", señalaron funcionarios que circulan por los pasillos del Ministerio que antes se llamaba de Desarrollo Social.

Dicen que Hortal Sueldo no pudo soportar encontrar al edificio del ex Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, en Alem al 600, abarrotado de efectivos policiales y con un megaoperativo de seguridad y vallas en la puerta para evitar la ocupación de empleados y dirigentes de ATE. La funcionaria trabajo en la gestión de Jorge Triaca al frente del Ministerio de Trabajo, durante el gobierno de Mauricio Macri. "No se bancó la estrategia de eliminación de empleados contratados que hicieron y considera que se tendría que haber hecho algo más inteligente", dicen cerca de ella funcionarios del PRO.

Señalan que había empleados que estaban esperando la intimación para jubilarse y que otros que estaban excedidos en el tiempo y que ellos ahora tendrán derecho a hacerle juicios laborales al Estado que probablemente ganarán con un costo a futuro para las arcas públicas.

"Lo hicieron a lo bruto, echaron a todos a la marchanta y sin un plan", señalaron a iProfesional. Por ejemplo, mencionaron el caso de una empleada de años, de excelente desempeño, que tiene una enfermedad y es sostén de su hijo menor.

En la Oficina de Prensa, despidieron a dos jovenes funcionarias que con excelente desempeño, contratadas hace dos años, y en cambio dejaron intactos a tres empleados que "son militantes del peronismo y no trabajan", señalaron.

Mariana Hortal Sueldo había sido nombrada como subsecretaria de Relaciones Laborales en reemplazo de Horacio Pitrau, que había sido echado a fines de diciembre último por Pettovello cuando la CGT protestó por la reforma laboral y convocó al paro del 24 de enero.

La curiosidad es que Pitrau nunca fue nombrado y se fue del cargo sin cobrar un peso. Tampoco Palomino fue nombrado todavía como subsecretario de Empleo. Es una extraña paradoja de que la Secretaría de Trabajo funciona con varios funcionarios no regularizados o informales.

Se dio el caso de funcionarios no nombrados que ordenaron 20.000 inspecciones para fiscalizar en distintas empresas si los empleados no trabajaran de manera informal, mientras los propios funcionarios no estaban formalizados con su nombramiento correspondiente.

Entre los empleados y funcionarios de Trabajo contaron a iProfesional que una joven de más de diez años de antigüedad pero contratada bajo el artículo 9 fue despedida pese a que es diabética crónica porque era progresista.

"Ninguno de nosotros compartía su manera de hablar, pero laburaba muy bien", señalan funcionarios. También fueron despedidos empleados con enfermedades graves.

De los despidos de Pettovello algunos recuerdan que a los dos días de asumir renunció Eleonora Urrutia. Luego convocó a Fabián Perechodnik que duró sólo pocos días. Su ex secretario legal y técnico duró un mes. También expulsó a la llamada "brigada anticorrupción" porque sospechaba de ellos.Luego llegaron los despidos de Horacio Pitrau en Relaciones Laborales, que fue reemplazado por Hortal Sueldo, y luego el despido del propio Omar Yasín.

"A los peores no los rajaron. No cumplían bien el horario, pero a los que servían los echaron y les enviaron el telegrama el miércoles de Semana Santa", señalaron las fuentes.