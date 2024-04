El presidente Javier Milei participó este sábado por videollamada de la presentación de un libro en Paraguay y habló por primera vez de una posible candidatura a la relección cuando termine su actual mandato.

"Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho años, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural", aseguró Milei durante la presentación de Diez lecciones para salir de la trampa populista, del periodista Eduardo Feinmann.

En esa línea, el jefe de Estado expresó: "Recurrentemente, saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo".

Durante su participación, el Presidente defendió los recortes que está llevando a cabo en la economía y dijo que está haciendo el ajuste "más grande" de la historia.

"Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional). Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando", explicó Milei.

Este sábado, el Presidente tiene en agenda formar parte de una entrevista denominada "el futuro de las ideas de la libertad", en un encuentro impulsado por la organización "filosofía objetivista".

"Le pido por favor que no me insulte", se quejó el libertario ante la incómoda mirada de los periodistas.

Muy molesto por una "apreciación" del periodista, Milei salió al cruce: "¿Cómo se llama el otro panelista?", lanzó el Presidente. Feinmann se lo presentó como "un gran periodista de Paraguay". Pero el enojo del libertario no cejó: "Jorge, me parece que tu apreciación es absolutamente y hasta casi rayando la grosería".

Campos ensayó una defensa y sugirió que tal vez Milei no lo había comprendido. Lejos de bajar el tono, y visiblemente molesto, redobló la apuesta: "Le pido que sea más respetuoso al hacer un planteo porque ha sido profundamente ofensivo. Y le pido que no me insulte, lo entendí perfectamente. No es que yo no lo entendí, usted se comportó como un grosero".