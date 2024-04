Duro cruce entre Pablo Moyano y Jonatan Viale por el paro nacional de Camioneros

El conflicto del Sindicato de Choferes de Camiones derivó en una disputa mediática que no se sabe dónde puede terminar. El secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que, si la secretaría de Trabajo no homologa este lunes el aumento salarial firmado con la mayoría de las patronales, dispondrá un paro nacional donde "no se moverá ni una hoja".

En uno editorial de su programa "¿La ves?" (que se emite por TN), Jonatan Viale disparó: "No se mueve una hoja en este país si yo no la estoy moviendo". ¿Quién dijo esta frase? El dictador chileno Augusto Pinochet. Paradojas de la vida. El furia, el salvaje, Pablo Moyano recrea al sanguinario dictador".

La respuesta del también cotitular de la CGT no se hizo esperar y, a través de las redes sociales, cargó contra el periodista: "Pasaste todos los límites, sos un sorete". Remarcó que "este sinvergüenza de Jonatan Viale pasó todos los límites al compararme con un asesino de la dictadura militar de Chile".

Para Moyano, Viale es el "vocero presidencial de TN"

Moyano utilizó la red Instagram para contestarle a Viale, a quien le recordó que desde el gremio de Camioneros "siempre repudiamos a los gobiernos genocidas, tanto al encabezado por Pinochet como al que sufrimos en la Argentina, que nos dejó 30.000 desaparecidos".

Fiel a su estilo, el sindicalista redobló la apuesta y calificó al periodista y conductor como el "vocero presidencial de TN". Fuentes gremiales consultadas por iProfesional admitieron que se están analizando las expresiones de Viale con el propósito de iniciarle una demanda judicial, tal como sucedió con el youtuber Eduardo Prestofelippo por discriminación, hostigamiento, calumnias e incitación a la violencia.

"El Presto" -como se lo conoce popularmente- lanzó una serie sobre las circunstancias de la muerte de la esposa de Moyano y hasta reclamó que se exhume el cuerpo para iniciar una investigación judicial. Además, calificó al camionero como "grone", "cúmulo de grasa negra" y "rata de alcantarilla".

Jonatan Viale comparó a Pablo Moyano con Pinochet y estalló la polémica

Viale: "Moyano está enojado porque está perdiendo privilegios"

Moyano planteó que "si el 8 de abril no se confirmó la suba salarial del 25 por ciento que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja… una pluma en todo el país" y avisó: "Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado".

Aprovechando la frase, Viale trazó un paralelismo con los dichos de Pinochet y cargó contra el sindicalista: "¿Quién sos Moyano? ¿Por qué te crees con derecho de parar a todo un país? Por qué tenemos que permitir que él o el papi (por Hugo Moyano), furiosos porque están perdiendo privilegios, nos dejen sin naftas, sin recolección de basura, sin dinero en los cajeros, sin comida en los supermercados, sin granos en los puertos. Mirá el poder que tienen..!

El periodista continuó con sus críticas y advirtió: "Toca un botón y se apaga todo. Pablo Moyano está enojado y decide dejar un país sin abastecimiento. Es el mismo Moyano que amenazó con tirar al río a un ministro" (en referencia al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo), al que cuestionó por el plan económico del gobierno.

En la apertura del programa planteó que la gestión de Milei "estos dirigentes que le hacen un paro general a Milei y ya están programando otro, son los mismos que estuvieron escondidos cuatro años durante el gobierno de Alberto Fernández" y denunció que "hay movimientos de guerrilla" contra un gobierno que lleva poco más de 100 días de gestión.