Habló el hijo de Martín Insaurralde: "Lo que pasó con mi papá nos afectó a todos"

El hijo mayor de Martín Insaurralde, que lleva el mismo nombre, y que es periodista especializado en deportes rompió el silencio para hablar sobre su carrera y responder a las preguntas relacionadas con el escándalo que protagonizó su padre cuando trascendieron las fotos y videos con Sofía Clerici haciendo ostentación de varios lujos en un yate ("yategate") sobre el Mar Mediterráneo.

"Me gusta mucho lo que hago, estoy muy contento en los lugares en los que estoy trabajando, me gusta mucho el periodismo deportivo, vengo peleándola", aseguró el joven de 30 años, quien recordó que en 2018 entrevistó a Diego Maradona en Sinaloa y destacó que "fue una experiencia espectacular, el momento más importante de mi carrera profesional".

"Me imagino haciendo esto, hablando de fútbol y ligado a los medios, ya sea los tradicionales o las nuevas plataformas", destacó el hijo de Martín Insaurralde, quien nunca se vio tentado con hacer política: "Política nunca, desde el lado de laburar de eso, jamás. Nunca quise trabajar en política".

"¿Es difícil ser Insaurralde?", le preguntó el cronista y él le respondió que "es una doble vara. Siempre traté de mostrarme como la persona que soy porque yo vivo de mi laburo. Obviamente afecta, pero uno no se puede responsabilizar de cosas que no le suceden directamente, ni tampoco victimizarse. No sabría decirte si se me cerraron puertas, hay proyectos que continuaron y otros que no".

"Yo trato de separar lo personal de lo laboral. Laboralmente no tenía por qué frenar, yo tenía que hablar por mí y mis acciones", aseguró "Tin" Insaurralde.

Insaurralde: el "yategate" y los vínculos familiares

El periodista no quiso responder si se enojó con su padre. "Prefiero guardármelo, nos afectó a todos... Yo no tengo nada que reprocharme, no tengo nada para decir ni hacer, prefiero reservar lo que nos dijimos... hago terapia, siempre es bueno correrse un poco y no tomarse todo tan personal".

También le consultaron sobre su vínculo con Jésica Cirio, ex pareja de su padre y a la vez madre de su hermana menor, Chloé. "Jésica es la mamá de mi hermana, la quiero un montón. Chloé es uno de los amores de mi vida. A todos los que quiero, les deseo lo mejor. Iría al casamiento de Jésica porque la quiero un montón, es la madre de mi hermana y le mando un beso grande".

A fin de año, el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre uno de los hijos del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fue por pedido del fiscal de Sergio Mola que se dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre Martín Luciano, uno de los hijos de Insaurralde, y se suma a similar medida que ya se dispuso sobre el ex jefe de Gabinete; Jésica Cirio, ex pareja del ex funcionario, y de Sofía Clerici, la modelo que compartió el viaje a Marbella con él en septiembre pasado.

La orden de Kreplak de disponer el levantamiento del secreto bancario es para observar todas las cuentas y los movimientos.

La medida incluye el levantamiento de varias sociedades que aparecen al investigar el patrimonio de Insaurralde y, sobre todo, con la compra de la propiedad en Fincas De San Vicente, una mansión en poder del ex funcionario la cual fue allanada.

El hecho de que se pidan datos sobre los hijos de Insaurralde implica que ya son objeto de investigación aunque no hubo una imputación formal de la fiscalía contra ninguno de ellos.