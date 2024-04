Escándalo en una reunión de la comisión mientras intentaban nombrar a Marcela Pagano como presidenta

Pasadas las 11 de la mañana, se reunió la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el fin de designar a las nuevas autoridades del cuerpo y hacer oficial su composición. Sin embargo, se interrumpió intempestivamente y legisladores -a los gritos- exigieron que se suspenda el encuentro.

Luego de que los diputados lograran el quórum para reunirse, y que Oscar Zago de La Libertad Avanza, propusiera a la libertaria Marcela Pagano como presidente de la comisión -moción que se votó de manera afirmativa-, todo se interrumpió de golpe.

Se desató el escándalo en la Comisión de Juicio Político

El encuentro se desarrolló durante una hora e incluyó a 18 miembros del oficialismo y a 13 de Unión por la Patria.

Mientras Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, hacía su intervención, la transmisión de Diputados TV se interrumpió de repente y la sesión finalizó. En ese momento, varios legisladores alegaron que la reunión no debía continuar.

El diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, insistió a viva voz en darle continuidad al cónclave, mientras otro de sus colegas presentes lo cruzó: "Esto no es una monarquía, tranquilizate".

En diálogo con la prensa, un legislador de la oposición "dialoguista" aseguró que se trató de "un escándalo impresionante" y, desde el PRO indicaron: "Hay quilombo en La Libertad Avanza y Martín Menem mandó una comunicación para que se levante la sesión de la comisión. Pero, al final, Zago propuso a Marcela Pagano, estaban los números y la votaron".

Por su parte, Emilio Monzó (del bloque que maneja Miguel Ángel Pichetto) advirtió que el presidente de la cámara baja no puede intervenir en la reunión. Esta declaración se produjo luego de que el propio Martín Menem solicitara ponerle fin al encuentro de comisión. "El kirchnerismo se quería quedar con la presidencia", argumentaron desde LLA.

"Me voy a despegar absolutamente de esta desprolijidad. No coincido en hacer estos cambios y no sé cuál es la razón", cerró Pagano.

A pocos días de empezar a tratar la Ley ómnibus, en el bloque de diputados de La Libertad Avanza estalló una fuerte interna por la conformación de la Comisión de Juicio Político y dejó expuesta la pelea entre el presidente de la cámara, Martín Menem, y el jefe de la bancada, Oscar Zago, que pone en tensión a todo el bloque oficialista.

La interna entre los libertarios se viene cocinando a fuego lento. Días atrás, un sector del oficialismo que incluye a Menem intentó desplazar de la jefatura del bloque a Zago, pero no tuvo éxito. La disputa se venía desarrollando puertas adentro con el fin de no complicar más la situación de debilidad parlamentaria que el espacio del presidente Javier Milei tiene en la Cámara baja.

Sin embargo, eso cambió este miércoles, cuando la reunión para elegir a las autoridades de la Comisión de Juicio Político fue suspendida un minuto antes de su horario de inicio por orden de Menem pero, por tener quórum, igualmente se llevó a cabo aunque en medio de un escándalo que incluso derivo en que se cortara abruptamente la transmisión por Diputados TV.