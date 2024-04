En la previa de la reunión entre el sindicato y las empresas de transporte para tratar de destrabar el conflicto, Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, afirmó que su área, junto con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) están realizando controles y aplicando sanciones a las compañías que no están brindando los servicios.

"No están tomando ninguna medida para poder restablecer el servicio. Tienen que intimar a los trabajadores para que se presenten a trabajar y a los que no se presentan, aplicar la sanción como cualquier trabajador que no cumple con sus tareas. No tienen que tener ningún tipo de privilegios, sino, les estamos financiando las huelgas", apuntó Mogetta.

En declaraciones a TN, el funcionario advirtió que están "cumpliendo con la ley y con la obligación con los usuarios", advirtió por las duras sanciones que preparan: "Estamos instándolos a que restablezcan el servicio de transporte, y quienes no cumplan sus obligaciones, verán afectados sus permisos y lo prestarán empresas que sí tengan habilitaciones". Las sanciones superan los $4.000.000. "Las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000", cita un comunicado oficial.

Mogetta insistió con su posición y dijo que "los trabajadores que hoy no están prestando tareas tienen que tener la misma consecuencia de los que faltan un día a sus trabajos", y si bien aclaró que "eso lo deciden las empresas", ratificó la decisión de sancionar a las compañías.

"Estamos con la CNRT haciendo los controles pertinentes, y donde detectamos que las empresas no cumplen con el servicio, se está sancionando con multas y si la situación se mantiene en el tiempo, vamos a avanzar con las habilitaciones que tienen para prestar el servicio. Nosotros no podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas. Iremos hasta las últimas consecuencias", resaltó.

El Gobierno multará a las empresas que no brinden el servicio de colectivos

El paro se cumple desde las primeras horas de este jueves en la mayoría de las líneas de colectivos del AMBA ante la falta del pago de 250 mil pesos que reclama la UTA, como parte del acuerdo paritario firmado en febrero, algo que las empresas rechazan.

Paro de colectivos: el Gobierno advierte que no subirá los subsidios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "el Estado cumple con cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA". Además recordó que este mediodía se realizará una reunión en la secretaria de Trabajo.

"El Estado Nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos del subsidio en el AMBA y ya ha cubierto los costos del sector", enfatizó el funcionario en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, sostuvo que "de todas maneras, a las 12:30 se van a reunir las partes en la Secretaría de Trabajo a resolver esta horrorosa situación que viven 4 millones de argentinos".

"Los argentinos estamos ante dos caminos: el de la libertad, que es lo que eligió la gente cuando votó a Milei hace unos meses; y el de aquellos que utilizan el del amedrentamiento y la especulación y no la búsqueda del bien común", completó.