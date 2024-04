Milei se definió como un "cisne negro" que llegó a la presidencia por una "triple carambola"

Javier Milei dio una charla de más de 80 minutos en la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde repasó sus clásicos análisis político y económicos, pero también se calificó como una especie de "cisne negro" que llegó a la presidencia en parte gracias a la "desastrosa administración de los últimos 20 años".

También expresó sus diferencias ideológicas con otros líderes de la región como Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, como así también con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Pedro Sánchez, entre otros.

La disertación fue presentada por la directora académica de la Universidad Gabriela Hoberman y asistieron distintos estudiantes, académicos e invitados especiales. Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y Gerardo Werthein, embajador designado en Estados Unidos.

Javier Milei se definió como una especie de "cisne negro"

Ya entrado en el final de su extenso discurso, Javier Milei se refirió al intervencionismo, que "habilita la presencia del Estado". "Y como el resultado es peor, entonces motivamos mayores intervenciones. Ahí entramos en el camino de servidumbre que nos pone de cara al socialismo. ¿Quieren un ejemplo? Argentina", sostuvo el Presidente.

Y, en ese sentido, señaló: "Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente liberal libertario. Por eso cuando dicen de la herencia, no me quejo, si yo sabía que la única forma que nosotros podíamos entrar era una triple carambola y con todo podrido. Se dio la triple carambola, con todo podrido, y soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad".

"Es una especie de cisne negro. Después hay una cuestión que es que en el caso de los argentinos hemos madurado y hemos aprendido que las soluciones fáciles no dan resultado. Por ende, pareciera que hemos aprendido que el único camino es el camino de la libertad. Porque si abrazamos la libertad vamos a tener un futuro muchísimo mejor. Y si vamos por la senda del colectivismo vamos a terminar siendo una villa miseria", concluyó el Presidente.

Javier Milei dijo que es una especie de "cisne negro" y que llegó a la presidencia por una "triple carambola"

La explicación de Javier Milei a la falta de repelentes

También se refirió a la falta de repelente y para hacerlo criticó, sin mencionarlo, a Martín Lousteau. "Días atrás he recibido una crítica muy torpe por parte de un senador, que además es economista. Se estaba quejando porque los repelentes de mosquitos estaban aumentando mucho de precio. Hay una epidemia de mosquitos como consecuencia de la campaña que no se llevó a cabo el año anterior. Parece que la política pone la atención en cualquier otro lado. El famoso dengue", sostuvo.

"Este torpe y mediocre y pésimo economista decía que 'esto es porque el Presidente cree que no existen los fallos de mercado, acá tenemos un claro fallo de mercado. Lo tiene que corregir el estado'. Un conjunto de estupideces fenomenales. Lo primero que hay que entender es hay un elemento que hace que se dispare la demanda, lo normal qué sería, que suba el precio. ¿Cómo un economista se va a quejar que, dado un stock, si aumenta la demanda el precio suba? Una cosa que uno tendría que chequear, si cree que hay un fallo de mercado, si el mercado no responde rápido tendríamos que ver si el Estado no está metido en el medio. Y adivinen qué cosa: había una prohibición de importar los repelentes", agregó Milei.

Y concluyó: "El problema está en las restricciones cambiarias que había dejado el gobierno anterior. Abrimos la importación, aparecieron los repelentes, el sector privado lo resolvió solo. Si no hubiéramos hecho eso, había una empresa que estaba dispuesta a comprarle una parte a una empresa que pertenece al Ejército, y resolver el problema también. El mercado claramente lo podía resolver".