Javier Milei sobre el Pacto de Mayo: "No me importa si se cae, que hagan lo que quieran"

Pese a las dudas que surgen del FMI y los incesantes reclamos de la oposición y el sector gremial, el presidente Javier Milei parece estár convencido de que el profundo ajuste económico llevará al país a buen puerto.

Una de las frases más impactantes que dejó el mandatario en una entrevista con Neura tiene que ver con el Pacto de Mayo, que el oficialismo buscará firmar el 25 de mayo en Córdoba.

"No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez rieglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento", advirtió el jefe de Estado sobre la lista de 10 puntos que espera acordar con todos los gobernadores.

Ley ómnibus: el paso previo al Pacto de Mayo

Las declaraciones del Presidente llegan en plena negociación por una nueva y acotada Ley ómnibus. En esta línea, referentes del bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto se reunieron este lunes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quienes les trasladaron que el nuevo proyecto sería enviado al Congreso este martes.

Del encuentro también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados nacionales Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Ignacio García Aresca y Margarita Stolbizer.

El Gobierno avanza para que paguen Ganancias sueldos desde $1,8 millones

El gobierno de Javier Milei afina el lápiz para redactar el proyecto de reformas fiscales que incluirá el nuevo Impuesto a las Ganancias con un piso que estaría entre $1,6 y $1,8 millones de salario bruto y que planea enviar a la Cámara de Diputados junto con la Ley ómnibus esta semana, mientras mantiene abierta la conversación con gobernadores y diputados.

Este lunes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron a los diputados del bloque Hacemos Coalición Federal y luego a los de la UCR para ultimar los detalles de ambos proyectos, cuyos borradores el Gobierno tendría listos en horas para acercarle a legisladores y gobernadores. El apoyo de éstos últimos al paquete fiscal es clave.

Antes de la reunión, fuentes de la Casa Rosada ratificaron a iProfesional que la idea es enviar ambos proyectos para que se traten juntos y rechazaban la posibilidad de que la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (que pasará a llamarse "a los Ingresos) se deje para más adelante, como había dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, este es uno de los puntos sobre los cuales todavía no hay un acuerdo cerrado y por eso surgen versiones encontradas que mantienen abiertas las alternativas. Lo que sí está definido es que el nuevo piso salarial para empezar a tributar será más alto que los $1,2 millones que se habían dicho al principio. Tanto gobernadores como diputados le advirtieron a la Rosada que con ese monto el proyecto "no salía".

Tras conversar sobre el tema la semana pasada con los gobernadores de Juntos por el Cambio, el Gobierno lo charló ahora con los diputados Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros referentes de Hacemos Coalición Federal, y luego con los radicales Karina Banfi, Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, y Pamela Verasay de la UCR. Ahora pule los números finales.