Camioneros se plantan y Hugo Moyano avisa: "Pagan el 45% de aumento o vamos al paro"

En una jornada donde los docentes universitarios realizaron la segunda jornada de huelga, los choferes de colectivos paralizaron los servicios en el AMBA y la CGT anunció su segunda etapa del plan de lucha, la Federación de Choferes de Camiones ratificó que, si el gobierno no homologa el aumento salarial acordado con la mayoría de las cámaras patronales, convocará a un paro total de actividades.

La organización gremial realizó este jueves un Congreso Nacional con secretarios Generales y delegados de todo el país. El barrio de Constitución (donde se encuentra la sede) se vio sorprendido por una nutrida concentración, cerrada por Hugo y Pablo Moyano, quienes reiteraron la crítica situación salarial del sector.

Camioneros espera de la oficialización del aumento por parte de la Secretaría de Trabajo, cuyo plazo de espera vence en las próximas horas. Hugo Moyano explicó que "hay tres compañeros que están tratando de lograr esta homologación, acabo de comunicarme con ellos y todavía no lo han conseguido, porque el gobierno siempre pone alguna traba".

Hugo Moyano, de Casa Rosada a una masiva manifestación respaldando el reclamo

Frente a unos 20.000 trabajadores, Moyano sostuvo que, "u homologan el aumento o vamos a tomar la determinación que decidió está asamblea y vamos a ir a un paro porque estamos luchando por la dignidad de todos los trabajadores".

En febrero pasado se fijó una suba salarial del 45 por ciento en dos tramos: 25 por ciento de marzo y 20 por ciento de abril. Sin embargo, las autoridades laborales no firmaron la homologación, justificándose en que están en revisión jurídica, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, le puso techo y regulación a la negociación salarial, afirmando que no vamos a homologar ninguna cifra que se firme por encima de la inflación".

El miércoles, una delegación de la CGT -con la participación estelar de Hugo Moyano (Pablo se excusó antes sus pares de asistir)-, visitó la Casa Rosada. Tanto desde el ministerio del Interior, que conduce Guillermo Francos, como de la dirigencia gremial, destacaron que fue un buen encuentro, donde primó el intercambio de ideas.

Camioneros se plantan y Hugo Moyano avisa: "Pagan el 45% de aumento o van al paro"

El ministerio de Economía insiste que no aprobara el aumento salarial

Frente a los optimistas resultados del cónclave, se estimaba que el Ejecutivo y el Palacio de Hacienda darían orden a Trabajo para empezar a homologar las paritarias más conflictivas. Un vocero gremial deslizó a iProfesional que el mensaje de los funcionarios a Camioneros fue: "Dibujen un poco los números y autorizamos el aumento".

Al parecer, ninguna de las partes quiso mostrarse débil en la negociación. Y como no hubo señales ni de Economía ni de las patronales, los Camioneros avanzaron con el anuncio de un cese de tareas. Moyano advirtió que, "no vamos a ir ni un milímetro atrás hasta que se homologuen los sueldos de los trabajadores".

Ante un posible embate mediático y judicial, avisó: "Van a atacarnos de todas formas", pero que los trabajadores "no tenemos miedo". Tras cartón, se mostró desafiante, afirmando que, "si quieren venir por Moyano, que vengan, no me voy a ir del país" y que el gremio luchará, "hasta las últimas consecuencias". Y cerró notificando al gobierno que "o nos pagan el 45 por ciento, o vamos a una medida de fuerza".

Camioneros sostiene que la homologación es automática

Moyano explicó que "el acuerdo con los empresarios está, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron estos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento del 45 por ciento. También indicó que "no es casualidad" que la senadora bonaerense Florencia Arietto asesore a alguna de estas cámaras del interior y especialmente a la empresa Lo Bruno S.A., de Santiago del Estero.

Si bien el nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, no se refirió puntualmente a la situación de Camioneros, voceros de la cartera cuestionaron al pago de los sueldos de la actividad, tras el acuerdo alcanzado ya que lo arreglado supera el tope impuesto por el ministerio de Economía, para desalentar las expectativas inflacionarias. El gremio, en tanto, se refirió a la aplicación de la Ley 23.546: Si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará "tácitamente homologado".

El artículo 6 del texto oficial de la normativa expresa que la "la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada".