Lo que inició Javier Milei durante su paso por el Congreso, Martín Menem lo continúa durante la presidencia libertaria y nos referimos al sorteo del sueldo que gana por ser Diputado Nacional. Esta semana, el presidente de la Cámara Baja anunció en sus redes que este jueves 18 de abril sorteará el de enero y para participar hay dos requisitos: dejar los datos en su página y tener domicilio en La Rioja.

¿Cuánto cobra un Diputado Nacional en Argentina?

"Siguiendo con nuestro compromiso de campaña, donde prometí que si resultaba elegido, sortearía mi salario como Diputado Nacional, anunciamos que el sorteo del salario correspondiente al mes de enero se llevará a cabo el jueves 18 de abril, a través de nuestras redes sociales", escribió Menem en su cuenta de Instagram. Quienes quieran participar deben tener más de 18 años y residir en la provincia de La Rioja.

El sueldo que sortea es el correspondiente al mes de enero, por lo tanto, el primero que cobra de manera completa tras asumir su banca durante la gestión de Milei. En el video detalla que el monto es de $2.083.140,24, una diferencia sustancial si se compara con los sorteos anteriores: $1.266.702,58 fue el valor de diciembre -proporcional- sorteado el pasado 26 de marzo. "Es simbólico, no va a mejorar mucho las cuentas del Estado porque un diputado no cobre, pero no deja de ser un gesto que demuestra el compromiso que hemos asumido", sostuvo.

El video generó controversia en las redes sociales, ya que algunos alentaban esta medida y diferenciaban a Menem de lo que fueron las gestiones anteriores, mientas que otros se preguntaron de qué vive el Diputado y se sorprendieron del sueldo que reciben los funcionarios.

A comentarios como "Así se hace... demostrando... con HECHOS!", lo siguieron otros como "Se necesitan puestos de trabajo reales, no rifas Martín!" y "Ni siquiera le tiembla la voz para decir la cifra que cobra por mes".

Pero la consulta que más se repitió fue de qué vive Menem: "No entiendo esto de hacerte el bueno! Quisiera saber de qué vivís? Más allá que papa tiene herencia... No me cierra nada", escribió un usuario y otro sumó: "Me encantaría que los políticos vivan de su sueldo y no que lo anden rifando como si nada. Me explican de qué viven si no pueden realizar otro trabajo por incompatibilidad?".

¿Cómo llegó Martín Menem a la política?

Hijo de Eduardo Menem -Senador Nacional por más de 20 años- y sobrino del expresidente Carlos Menem, se volvió en un indiscutido de Javier Milei desde 2021, cuando fue elegido como diputado provincial por La Rioja. El ahora Presidente de la Cámara de Diputados es abogado y empresario, ya que está a cargo de una firma del rubro de los suplementos dietarios.

"Me metí en política para que no le pongan más obstáculos al sector privado", aseguró en varias entrevistas antes de que Javier Milei ganara las elecciones. Y durante la campaña que llevo a La Libertad Avanza a la presidencia, el riojano aseguró que seguiría el camino de Milei y sortearía su sueldo.

Luego del primer sorteo, Menem sostuvo: "El que actúa en política es un servidor público y tiene que entender que no es para siempre. Los tipos que estuvieron, están y se quieren quedar toda la vida… tal vez en algún tiempo funcionó, ya no funciona más. La política necesita oxigenarse, que surjan jóvenes".

Javier Milei, ¿sortea su sueldo como presidente?

No, luego de ser electo como Presidente de Argentina, el libertario confirmó que no iba a sortear más su sueldo, ya que su nuevo rol no es compatible con otras actividades. "No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", había declarado en el inicio de su mandato Milei.

Menem y Milie se conocieron en el sector privado y ahora el riojano es una pieza importante del Gobierno libertario.

Y esto es correcto. En la Sección Segunda del Poder Ejecutivo, la Constitución Nacional Argentina establece en el Artículo 92 que "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

Es por esta razón que Milei ya no sortea su sueldo, y el que ahora tomó "la posta" fue Martín Menem, que este jueves 18 de abril a las 20 horas sorteará el sueldo que cobró en enero y prometió "ponerse al día" con los haberes que faltan.