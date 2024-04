A pesar de que se esperaba que el Gobierno tratara de aprobar el paquete fiscal a libro cerrado en el Congreso, ya comenzó a darse el escenario que se dio en febrero con la Ley ómnibus: los diputados rechazan el recorte de beneficios a algunos sectores y los funcionarios abren la puerta a cambios sin saber qué aval tienen de la Casa Rosada.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto fiscal del Gobierno ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero aceptó algún cambio en Monotributo y blanqueo.

"Estamos abiertos a los aportes de los legisladores, por lo que la finalización del detalle es del Congreso; no tenemos más que recibir el proyecto de ley como sea aprobado por esta casa", enfatizó el funcionario.

Respecto del apoyo a la ley, Guberman aseguró: "No trabajamos encerrados en la oficina. Este proyecto es producto de un diálogo constructivo, con legisladores de los distintos bloques y los sectores económicos. Además, el Gobierno habló con los gobernadores, y yo hablé con todos los ministros de las provincias, donde encontré el apoyo de la mayoría".

Qué sectores defienden beneficios a través de los diputados

Sin embargo, la diputada Silvana Giudici (PRO) afirmó "apoyamos esta ley", pero pidió mantener los beneficios en Impuesto a las Ganancias, que se derogan para fuerzas de seguridad y trabajadores de la salud. Y otros diputados del PRO defendieron el beneficio de 22% a los contribuyentes patagónicos.

Otro punto criticado desde Unión por la Patria fue la derogación del Monotributo social. El diputado radical Pedro Galimberti agregó que esta medida implicará empujar a muchas personas a la informalidad y aseguró que la modificación "podemos hacerla aquí, pero estamos en este ida y vuelta con los funcionarios".

Guberman respondió que el Gobierno defiende un tratamiento tributario igualitario para todos los sectores, y que la diferenciación se dé en todo caso por vía presupuestaria.

También desde el PRO, la diputada santafecina Germana Figueroa Casas, aseguró que en reuniones con monotributistas, plantearon que el límite de los alquileres pagados para las categorías más bajas, de $87.500 por mes, no responde a la posibilidad de conseguir un local a ese precio.

Guberman aceptó la posibilidad de revisar este parámetro en las categorías del Monotributo.

Funcionarios de Economía aceptan cambios en blanqueo y Monotributo

Qué piensan los diputados sobre actualización de impuestos

Otro punto que plantearon Figueroa Casas y también Nicolas Massot, de Hacemos Coalición Federal, se refiere a la actualización anual de Impuesto a las Ganancias y el Monotributo, pero Guberman rechazó un régimen de ajuste trimestral, y aseguró que, para el caso de que se dispare la inflación, está la delegación al Poder Ejecutivo en esta materia.

"Es imperativo una actualización acorde con lo normal; seguimos corriendo a una inflación exorbitante todavía, en los escenarios mejores será de 60% o 70% en los próximos 12 meses, por lo que debemos avanzar en algún mecanismo que nadie discuta, para que los gobiernos no saquen provecho", afirmó Massot.

También se citó en la comisión un proyecto de María Eugenio Vidal (PRO), para que el período por el cual no se puede reingresar, una vez que se quedó afuera del Monotributo, disminuya de 3 años a 2 años. Guberman aseguró que en el diálogo con los sectores no apareció este tema como prioritario.

La visión sobre el blanqueo y el lavado de dinero

Varios diputados comentaron la preocupación de que el blanqueo termine siendo aprovechado por los narcotraficantes para lavar dinero mal habido.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que esta iniciativa se da "cuando disminuyen contrales a las SAS, a pesar de que un fiscal de Santa Fe demostró que estas sociedades fueron claves en el lavado de dinero de la banda de Los Monos". Y pidió que informen funcionarios de la UIF ante la comisión de Presupuesto.

Guberman defendió que el proyecto de medidas fiscales incorporó comentarios de los diputados a la iniciativa de enero respecto de lavado de dinero en el blanqueo, pero se mostró predispuesto en aclarar el punto todo lo que sea necesario, así como también incorporar una aclaración a las donaciones en el régimen anticipado de Bienes Personales.

"Se incluyen en el proyecto un artículo sobre prevención del lavado que apunta a esa situación, el que ha sido conversado con los organismos de control; se han tomado las precauciones. Pero, si se encuentra algún gris que les parece importante, vale la pena tomarlo en cuenta", afirmó el funcionario.

Qué se discute sobre impuesto interno al tabaco

El impuesto interno al tabaco fue otro tema polémico, por haber sido eliminado del proyecto que envió el Gobierno, y recibió planteos de Massot y del radical Lisandro Nieri.

Para Massot no está clara la justificación del Gobierno, acerca de que no tiene consenso, cuando en realidad se enviaron otros puntos que tampoco lo tienen, y Nieri abogó por avanzar con la igualdad tributaria en esta materia.

Los diputados exigen que se incluya el impuesto interno al trabajo en el proyecto fiscal

Guberman dijo que "el impuesto interno al tabaco va a ir en el paquete más de fondo con todo el conjunto, aportando una mirada con conceptos que tienen que ver con salud y contaminación".

Los diputados quieren saber sobre gastos tributarios

Sobre los gastos tributarios, que son exenciones a los impuestos, el diputado Massot preguntó por qué el Gobierno se resiste a discutir los regímenes especiales.

"Comparto la mayoría, pero el equilibrio fiscal implica transferencia de riqueza en sectores o clases sociales, afectando particularmente a los jubilados, y no escuchan nuestro pedido, hay resistencia a siquiera discutirlo", remarcó.

"No queremos legislar en un Gobierno que no es el nuestro, pero el Gobierno tiene que cambiar o suspender regímenes especiales, y equilibrar la carga, y no decir que no se pueden recomponer las jubilaciones", enfatizó.

También el diputado Nieri dijo que, en materia de gastos tributarios, "algunos beneficios impositivos listados en el último proyecto de Presupuesto presentan una gran oportunidad para equilibrar la carga tributaria".

Guberman respondió que "estamos haciendo un trabajo nuevo que va a estar reflejado en el proyecto de presupuesto 2025. Según estudios anteriores, hoy representan 2,5% de PBI, pero estamos derogando exenciones, tanto en Ganancias, donde principalmente suele estar el grueso de este gasto tributario, como en otros impuestos".

"En otros temas, estamos reevaluando y midiendo a ver cuál es la incidencia real. La idea es igualar, no mantener políticas que implican utilizar sistema tributario como elemento de diferenciar individuos y empresas, pero depende de las condiciones sociales y políticas", señaló.

Acompañaron a Guberman en la comisión de Presupuesto de Diputados, Claudia Ballestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos, y José Antonio Salim, por la AFIP, quienes abrieron la discusión a posibles cambios, con un final abierto con lo que termine diciendo la Casa Rosada.