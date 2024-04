El aumento en la dieta de los senadores enfureció a Javier Milei. Es que la suba de sueldo de los legisladores va en contra de lo que tanto predica el Presidente: la "casta", tal como él los definió en un mensaje en X, en este caso no se ajustó.

En una votación a mano alzada y sin debate, los senadores se aumentaron sus ingresos para pasar de ganar $1,9 millones a $4,5 millones en mano (más de $7 millones brutos). Es decir, que en mayo tendrán un incremento de sueldo cercano al 140%.

Se trata de una cifra similar a lo que, en promedio, aumentaron las prepagas durante los primeros meses de gestión de Milei. Y el dato no es menor porque la noticia sobre la dieta de los senadores ocurrió justo 24 horas después de que el Gobierno ordenara a las empresas de medicina a retrotraer las subas y devolver a sus afiliados el "excedente" que se incrementó por sobre la inflación.

En ese escenario, luego de que el Gobierno "castigara" a las prepagas por aumentos excesivos, una parte de la política -como lo llama Milei- no predicó con el ejemplo y se otorgó una jugosa suba en los salarios. Reivindicando la famosa frase: "Haz lo que yo digo, no lo que yo hago".

Senadores se aumentaron el sueldo: la furia de Javier Milei

El presidente Javier Milei apuntó contra la casta por el aumento en la dieta de los senadores y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, La Libertad Avanza.

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica", aseguró en su cuenta de X.

Ya en marzo, luego de que se aplicara un aumento del 30% para el sueldo de los legisladores, Javier Milei había obligado a Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, que retrotraigan las subas.

Justamente, Villarruel también se expresó en redes sociales. Sostuvo que lo que ocurrió fue "perfectamente legal" y que no tiene "herramienta alguna para frenarlo". Y también resaltó que fue algo acordado "por los senadores de todos los bloques".

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", sostuvo Villarruel en su mensaje, y aclaró: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora".

La trama detrás del aumento de los senadores

Los senadores aprobaron un aumento en sus dietas sobre el final de la sesión de este jueves, sin debate y a mano alzada, en una jugada criticada por el presidente Javier Milei, quien se había enterado el día anterior, pero además polémica por la ausencia de rechazos al momento de la votación.

El proyecto 615/24 se coló en la sesión para tratar pliegos de embajadores y acuerdos internacionales, de la mano del senador de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, un aliado del oficialismo que propuso someterlo a votación sobre tablas (esto es, sin dictamen de comisión) que requiere una mayoría de dos tercios, y a mano alzada.

El proyecto impulsado por él y un reducido grupo de senadores estipula un aumento medido en módulos, que pasados a pesos, implica que la dieta de los senadores pasa de los $1,9 millones que cobran actualmente en mano a $4,5 millones.

"La casta se juntó para aumentarse los sueldos", lanzó el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, ante la prensa acreditada en el Senado, entre ellos iProfesional. El bloque oficialista no acompañó y tampoco lo hizo parte del PRO.

Sin embargo, la forma de la votación dejó varias dudas. Fue llamativo que ningún senador del oficialismo ni del PRO ni de ningún otro espacio tomara la palabra para criticar el proyecto antes de que se votara y también que nadie pidiera la votación nominal para que el tablero electrónico marcara los nombres de quienes votaron a favor y en contra.