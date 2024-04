El aumento en las dietas de los senadores tuvo replicas en las redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Javier Milei, pero también se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel e incluso el ex mandatario Mauricio Macri.

Además, distintas frases se transformaron en tendencia: una de ellas fue "Los de LLA", en referencia a los 7 senadores de La Libertad Avanza que, según señaló el propio Milei, fueron los únicos en votar en contra de la suba en los sueldos de los legisladores. Sin embargo, muchos usuarios cuestionaron esta afirmación.

Mauricio Macri felicitó a los senadores del PRO

El ex presidente Mauricio Macri felicitó al bloque del PRO ya que, según destacó, no acompañó el aumento a senadores y aseguró que la Argentina necesita que "todos" estén "comprometidos con la austeridad".

"Quiero felicitar al bloque del PRO por su decisión de no acompañar la duplicación del sueldo de los senadores. Este momento tan delicado que atravesamos los argentinos nos necesita a todos comprometidos con la austeridad", expresó el titular del PRO en su cuenta de la red social X.

En las redes también fue tendencia "Los de LLA". En un principio, los seguidores libertarios se hicieron eco del mensaje de Javier Milei en el que dijo que los únicos que no votaron a favor de la suba fueron los de La Libertad Avanza.

Sin embargo, usuarios opositores al Gobierno hicieron notar que en el proyecto aparece la firma de todos los bloques y resaltaron una frase que escribió la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que aseguró que todos los partidos acordaron este incremento.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo", sostuvo Villarruel en su mensaje, y aclaró: "Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora".

Un usuario le retrucó que no de todos los bloques habían votado a favor de aumentar el sueldo. Y la vicepresidenta respondió: "Te falta información. Y más cuando opinas sin saber y contradiciendo a quien si. Ubicate un poco".

El cruce entre Villarruel y un usuario: la vicepresidenta afirmó que todos los bloques acordaron la suba

La furia de Javier Milei contra los senadores

Claramente en contra de la decisión de los legisladores, el presidente Javier Milei apuntó contra la casta por el aumento en la dieta de los senadores y destacó que los únicos que votaron en contra de la iniciativa fueron de su espacio, La Libertad Avanza.

"Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica", aseguró en su cuenta de X.

Ya en marzo, luego de que se aplique un aumento del 30% para el sueldo de los legisladores, Javier Milei había obligado a Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, que retrotraigan las subas.

Ahora, el Presidente cargó en redes sociales, escribiendo un mensaje en la red social y también reposteando a otros usuarios que se quejaron de la noticia.