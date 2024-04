Patricia Bullrich reveló cuánto cobra como ministra y criticó "el quiosco" de las universidades

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el aumento de sueldo que votaron los senadores, reveló cuánto cobra por su cargo y le pidió a los políticos que "sean austeros y ejemplares" porque "todo el mundo está complicado". Además cuestionó el pedido de aumento de presupuesto para las universidades y denunció que hay algunos centros de altos estudios que "hacen un quiosco para ellos" con los fondos del Estado.

De cara a la manifestación estudiantil y de referentes de las universidades prevista para este martes 23 de abril en defensa de la educación pública y en reclamo de un mayor presupuesto, Patricia Bullrich adelantó que prevé aplicar el protocolo antipiquetes y advirtió por posibles "provocaciones".

Patricia Bullrich sobre la marcha de las universidades

Para la funcionaria de Javier Milei, la movilización está orquestada por "una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un ‘quiosco’ para ellos".

En declaraciones a LN+, se preguntó: "¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario?, ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran a la universidad y los que se reciben?, ¿Cómo se calcula el precio por estudiante? ¿La cantidad de plata que se le da? ¿El valor del estudiante?"

"Las universidades argentinas tienen que sacudirse. Tenemos que meternos más en los problemas de la realidad", agregó.

Asimismo, indicó: "Durante mi campaña, estuve con universidades que vienen de la línea progresista y están sacudiéndose, pensando estas cosas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Santa Fe. Entonces, así como hay que sacudir a la Argentina, que se llenaba los bolsillos mientras los argentinos no tenían nada, toda las instituciones tienen que hacer lo mismo, sacar el sistema burocrático".

De todas maneras, Bullrich aclaró que está "totalmente a favor de la educación pública gratuita". No obstante, señaló que hay que "pensar cómo hacemos para tener una mejor relación entre estudiante que entra y estudiante que se recibe", destinar "menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, para los estudiantes y para la investigación".

"Las universidades se miden en el mundo por la calidad de las carreras que tienen y por la calidad de las investigaciones que producen en la ciencia que sea. Esa es la discusión, no más presupuesto para más burocracia", insistió.

En ese sentido, dijo esa discusión no se quiere dar porque "hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas y capas y capas de burocracia estatal".

La excandidata a presidenta planteó que "hace muchos años necesitamos una nueva refundación de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades". "Necesitamos que estén a la altura de las circunstancias, del cambio que la Argentina necesita. Eso necesitamos. ¿Y esta Universidad de Buenos Aires está más preocupada por las burocracias internas, por cuántas secretarías tiene, por cuántos ñoquis tiene?", cuestionó.

"Quiero que los alumnos de las universidades públicas argentinas pidan que se rindan cuentas, que pregunten cuánto vale la educación y cuánto se queda en la burocracia", manifestó.

Salario: ¿cuánto gana Patricia Bullrich?

Con respecto a las declaraciones del senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau, que el vienes pasado dijo que "un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que (Manuel) Adorni; menos que los directores nacionales", la dirigente del PRO enfatizó: "Eso es mentira", y aclaró: "Yo soy ministra y no gano $2 .000.000. No sé de dónde lo sacó, de dónde está mirando los sueldos".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el aumento de sueldo que votaron los senadores

"Este mes nos descontaron el aumento que se había dado mal y el sueldo fue de $ 900.000. No estamos ganando más que un senador, es mentira", disparó Bullrich este domingo en LN+.

"Uno se tiene que comparar con la sociedad en la que vive. Los sueldos están por debajo de la pretensión de cualquiera. Todo el mundo está complicado y nosotros también tenemos que estar complicados. Si no, generamos la bronca de la gente", añadió.

"Mi sueldo está de la media para arriba. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar para que los argentinos tengan un mejor salario. Los senadores no son los únicos que están haciendo la mejor tarea", destacó Bullrich, y sentenció: "No están bien todos los sueldos en la Argentina. Si los sueldos no están bien, seamos nosotros empáticos con aquella sociedad que hace un esfuerzo para llegar a un camino en el que los sueldos sean razonable".

"Uno se tiene que comparar con la sociedad en la que vive. Los sueldos están por debajo de la pretensión de cualquiera. Todo el mundo está complicado. Y nosotros también tenemos que estar complicados", explicó la ministra, y continuó: "Si no, generamos la bronca de la gente. Tenemos que ser austeros y ejemplares. La ejemplaridad va siempre primero. No tenemos que olvidarnos del vínculo con la gente".

La inseguridad en Argentina

Por otra parte, Bullrich se refirió a las estadísticas "positivas" del área a su cargo. "Estamos igual que el año pasado en estos cuatro meses", aseguró la ministra de Seguridad, y abundó: "No tenemos todavía los números muy asentados. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos disminuir el delito en las provincias. Hay ciertos lugares donde la concentración del delito está muy marcada y hay que trabajar sobre esos lugares".

También se refirió a la toma de posición de la Argentina en favor de Israel en medio del conflicto entre Israel e Irán, y consultada sobre si el país está preparado para enfrentar una amenaza terrorista, dijo: "Estamos preparados. Hay situaciones que uno puede decir que son imposible de saber. Un lobo solitario, alguien que decide un ataque por sí mismo y está fuera de cualquier órbita. Pero creo que la Argentina tiene protocolos claros", respondió.