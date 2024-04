El Presidente Javier Milei brindó una cadena nacional para informar el superávit fiscal en el primer trimestre y dejó varias frases destacadas.

"La inflación es un robo", "si no hay emisión, no hay inflación, no es magia", y "milagro económico", fueron algunas de las definiciones más contundentes del mandatario.

Los puntos más salientes del discurso de Javier Milei

Dentro de su discurso, repasó la herencia recibida, los desafíos económicos y dijo que la reducción del gasto fue gracias a la "motosierra".

A continuación, los 19 puntos más importantes del discurso de Javier Milei por cadena nacional:

Dura Situación Actual: "Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino"

Anuncio de Superávit Financiero: "Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos"

Superávit como Hitos Históricos: "Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país"

un hito que debe enorgullecernos a todos como país" Importancia del Superávit Fiscal: "El superávit fiscal no es ni más ni menos, que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario"

Nueva Prosperidad: "El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad de la Argentina"

Enfrentamiento de una Grave Crisis: "Cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación"

Desafíos Económicos: "Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central"

Acuerdo con el FMI: " El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído "

" Inflación Descontrolada: "Asumimos el Gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual"

Javier Milei se refirió al superávit fiscal y dijo que la inflación va a seguir bajando

Foco en el Déficit Fiscal: "Dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal"

Eliminación de la Emisión Monetaria: "Con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación"

Programa de Estabilización de Shock: "Avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia"

Resultados Rápidos: "Hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno"

Éxito a pesar de la oposición: "Pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina… el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando"

Críticas del Establishment: "Pepe a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas"

La ‘Motosierra’ vs. Reducción de Gasto: "Este milagro económico… responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’"

Superávit Trimestral: "Lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, es un milagro económico"

Heredamos una Crisis Profunda: "Nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país"

La Causa de los Problemas Argentinos: "Producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos… recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación"

Las tres etapas de crecimiento económico que marcó Milei en cadena nacional

El presidente Javier Milei diferenció "tres etapas" del crecimiento para la Argentina, a la vez que indicó que el país está en el primer punto de esos pasos.

El mandatario nacional habló de "un proceso de crecimiento caracterizado por tres etapas" en el mensaje de poco más de quince minutos que brindó en cadena nacional junto a su equipo económico.

La primera etapa es una "combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios: minería, gas y campo, y recomposición de salarios que empezaron a mejorar por la baja de la inflación".

La segunda consiste en que "la baja capitalización de la economía por un populismo empecinado en destruir el capital, genera oportunidades de inversión de alto retorno".

La tercera es parte de la "retracción del fisco", que "implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI para el crecimiento económico genuino". "Para esto se necesita que el Congreso nos acompañe en las reformas estructurales, con la ley de Bases", indicó Milei en cadena nacional. Y agregó: "Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto estado presente ha terminado".