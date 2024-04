La semana pasada, el senador radical Martín Lousteau protagonizó un escándalo en el Congreso al levantar tímidamente la mano para votar a favor del aumentazo de las dietas de sus pares en el Senado de la Nación. Fue uno de los 48 votos afirmativos que tuvo la insólita y veloz sesión presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que los senadores se aumentaron los salarios por encima de la inflación.

Horas después, el senador radical defendió el aumento pues no era lógico, según él, que los senadores cobrasen menos que "un cajero de un banco" y explicó, por otra parte, que sus recursos provenían de su consultora privada. No es un delito que los diputados y senadores tengan negocios privados excepto que haya un conflicto de intereses.

Denunciaron a Lousteau: habría usado su consultora para vender información al Congreso

El conflicto se origina al pertenecer Lousteau, según su última declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción, a una consultora que hizo negocios con el Congreso de la Nación en la que el senador pertenece. LCG SA es una firma económica prestigiosa que fundó el senador y en la que mantiene, según datos oficiales, el 60% de su paquete accionario. Sin embargo, no aparece mencionada en su curriculum personal de la página oficial del Senado de la Nación.

La declaración jurada de Lousteau refleja que cuenta con el 60% del paquete accionario de la consultora LCG S.A.

Obligaciones negociables de YPF y acciones de Banco Supervielle, Galicia y Pampa Holding son otras de las inversiones con las que cuenta el senador nacional.

Según el portal El Disenso, con documentación oficial, LCG realizó papers de economía y macroeconomía para el Congreso de la Nación.

El director suplente de LCG, hasta el año 2022, fue el diputado radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

Por esta razón, el abogado Santiago Dupuy de Lomme denunció al senador Lousteau en Comodoro Py por negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini.

El denunciante agregó que "no sería nada si no fuese porque le vende los estudios de economía y macroeconomía al Congreso de la Nación, lo cual está prohibido de hacer ya que es senador nacional y eso implica un grave conflicto de intereses". La causa quedó registrada bajo el número 1508/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número 11, actualmente subrogado por el juez que investiga al ex presidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros. Es el mismo magistrado que tiene que investigar a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por el negociado con los guardapolvos para los que menos tienen.

El denunciante solicitó que sea llamado como testigo este cronista por haber hablado del tema en radio.

En el despacho del senador negaron la existencia de un delito.