Ley Bases: con la aprobación casi garantizada, los puntos más controvertidos del maratónico debate

Con la vigilia en las afueras del Congreso en rechazo a la ley, los diputados seguían debatiendo esta madrugada el proyecto del Poder Ejecutivo, que demandaría más de 25 horas de debate, con más de 130 oradores anotados para exponer.

La sesión comenzó con fuerte polémica por el orden que se le daría al debate y con cruces y hasta insultos entre los diputados del oficialismo y de la oposición. Para lograr la media sanción en la Cámara baja, el oficialismo tiene asegurado el respaldo de su principal aliado, el PRO, y otros bloques que respaldaron el dictamen de mayoría que reunió 61 firmas en el plenario de comisiones, con las adhesiones en disidencia del radicalismo y Hacemos Coalición Federal.

Para monitorear el avance de la ley, el Gobierno envió al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, entre algunos de los funcionarios que desfilaron por el Congreso.

Otro de los funcionarios que se acercó al Congreso fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los negociadores del Gobierno que pasó brevemente por el Parlamento, luego de participar de una reunión con intendentes.

Le Bases: ¿cómo vienen los números?

Entre La Libertad Avanza (38), el PRO (37) y un puñado de bloques minoritarios, entre los que están el MID de Oscar Zago, los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, el espacio de Carolina Píparo y otros provinciales tiene asegurados unos 90 votos.

A esos números, hay que sumarle una veintena de radicales y unos 15 de Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto y los 8 de Innovación Federal (que reúne a los diputados de Salta, Misiones y Río Negro), con los que superaría los 130 holgadamente.

Tras reunirse con intendentes, Francos pasó brevemente por el Congreso

De todos modos, y más allá de cómo salga la ley en Diputados, el test fundamental que deberá sortear el oficialismo será la discusión en el Senado, donde los números no son tan favorables a LLA y la contundencia de Unión por la Patria podría hacer fracasar la iniciativa clave para el gobierno de Milei.

¿Qué dicen el oficialismo y sus aliados?

José Luis Espert fue el encargado de defender las medidas del Gobierno de Milei. Puso de relieve la controversia sobre el retorno del impuesto a las Ganancias, al cuestionar al exministro Sergio Massa, a quien acusó de haber roto y destrozado este gravamen a los ingresos "irresponsablemente desde la demagogia electoral sacando a 960 mil contribuyentes" con la eliminación de la cuarta categoría.

En esa misma línea, desde el PRO, Silvia Lospennato, advirtió que "esta ley no sería necesaria si no fuera por la tragedia del relato kirchnerista" y defendió la aprobación de la Ley Bases, así como el paquete fiscal, al reiterar que el proyecto es producto de "la tragedia del relato kirchnerista".

"Ni esta ley representa la salvación de Argentina, ni tampoco esta ley es la responsable de este momento del país. Esta no es la ley de Milei, es la ley de este Congreso, con cuatro meses de trabajo. Se evitaron algunos horrores y el Senado tendrá que revisarlo también", afirmó el diputado de Hacemos, el cordobés Nicolás Massot, ex jefe del bloque del PRO en la gestión de Mauricio Macri.

¿Quiénes se oponen y qué plantean en la oposición?

Para Sergio Palazzo, diputado de UXP y sindicalista de La Bancaria, aseguró que la reforma laboral que pretende el Gobierno de Javier Milei "ataca a los derechos de los trabajadores" y consideró que "no es una reforma light, es una reforma regresiva porque ataca a los derechos de los trabajadores. No se puede ser neutral ante la injusticia, si no nos convertimos en los mismos que infringen la ley".

También, desde el Frente de Izquierda, Cristian Castillo, cuestionó la reforma laboral y afirmó: "Esta nueva versión de la ley ómnibus, que lleva el nombre de Ley de Bases, un poco insólitamente. Porque si se tuviese que llamar Bases es Bases para la destrucción nacional, bases para la esclavización de las trabajadoras y los trabajadores".

Pichetto, lidera uno de los bloques dialoguistas

¿Cuáles son los puntos más conflictivos de la ley?

La nueva versión del proyecto -que quedó reducido a 232 artículos mientras que las medidas fiscales suman 112 artículos más- bajó de más de una decena del proyecto original a solo 4 delegaciones de facultades y declara solo la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

También, entre los temas conflictivos están los fondos fiduciarios, donde finalmente se acordó que si se disuelve un fondo que era financiado por una asignación específica se coparticipe y no al Tesoro Nacional.

Otra de las diferencias con la oposición estuvo centrada en las privatizaciones, el Gobierno también recortó sus ambiciones al bajar de más de 40 a solo 9. Sacó de esa lista al Banco Nación, pero quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U, mientras que otras cinco (entre las que están AySA y el Correo) serán puestas en concesión o privatización parcial.

Otro de los temas de discusión es la reforma laboral que se acordó una redacción acotada respecto a la que impulsó el gobierno en el texto original que aspiraba sancionar el Gobierno. Entre otras cuestiones, lleva el período de prueba a 6 meses, con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores.

Sergio Palazzo, de La Bancaria, uno de los mayores críticos de la reforma laboral de Milei

Se eliminan las multas por trabajo no registrado y se mantiene la cuota sindical.

Afuera del Congreso sigue la vigilia

Rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad dispuesto en los alrededores del Congreso, militantes de Izquierda y un grupo de Jubilados se concentraron en la Plaza del Congreso, frente al Palacio Legislativo para manifestarse en contra de la votación de la Ley Bases y del paquete fiscal, mientras en el recinto los diputados debatían el proyecto impulsado por el gobierno de Milei.

Los manifestantes cortaron parcialmente las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, flanqueados por un doble cordón de fuerzas de Seguridad que aplicaron el Protocolo de la ministra Patricia Bullrich, que hasta el momento no registró incidentes.