En una tensa votación, Diputados incorporó el artículo que obliga al "Señor del Tabaco" a pagar impuestos

La Cámara de Diputados aprobó la incorporación a la ley Bases el capítulo referido a los impuestos al tabaco. Fue por 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. En la maratónica sesión de este martes, también se avalaron modificaciones en otros capítulos, como el de la reforma laboral, las privatizaciones y cambios en el régimen de jubilaciones.

Al momento de realizar la votación se generó una polémica entre los diputados por la incorporación del capítulo, donde hubo fuertes cruces y acusaciones entre los distintos bloques, lo que demoró la votación.

Todo comenzó cuando la diputada radical Natalia Sarapura pidió la palabra para cuestionar el retiro del articulado correspondiente al impuesto al Tabaco. "Una propuesta que tiene consenso, que la trae el Ejecutivo, la retira…", criticó, preguntando sobre la justificación de no llevar al debate ese proyecto.

"¿Está de acuerdo con el kirchnerismo en esto?", preguntó la diputada jujeña, para quien "se sigue avalando la evasión fiscal. ¿Qué significa no discutir en este espacio lo que es la promoción de una economía regional?", preguntó, remarcando que "esto genera mayores ingresos", como reclama el Gobierno nacional precisamente.

En el mismo sentido, el diputado Juan Manuel López dijo a la Cámara: "Este es un tema delicado, que nos tiene a todos los diputados bajo sospecha, y les pido paciencia para entender el tipo de votación a la que vamos", señaló, amparándose en cuestiones reglamentarias para poder incorporar un capítulo nuevo sobre impuestos internos al tabaco. El título propuesto para incorporar era "Medidas fiscales para un ajuste equitativo", y tras detallarlo dijo que lo que se disponían a hacer una adición de artículo. "Lo digo por si alguien dice que si esta votación se pierde no va a poder ser tratada en el resto del año", explicó, aclarando que estaban yendo "a ciegas" a esta votación, pues no sabían cómo votaría el resto de las bancadas.

"Si acá hubiera más abstenciones que votos positivos, o negativas, tampoco estaríamos logrando su aprobación", explicó como advertencia a quienes fueran a abstenerse.

El hecho de no pagar el impuesto beneficia a Tabacalera Sarandí, ya que le permite vender cigarrillos más baratos

El presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, rechazó la moción tras aclarar que el debate de esa norma había sido muy complejo. "Entendemos esta ley como una base para sacar a la Argentina del estancamiento", dijo, recordando que la intención original de ellos era "mucho más ambiciosa", con un articulado más largo, "pero nos encontramos con distintas dificultades. Hay muchos temas por tratar, como este y lo que se propuso durante la sesión.

Por eso nosotros vamos a tratar estos temas en las comisiones, pero vamos a rechazar el pedido para que se agregue a la ley Bases".Antes de la votación, el titular del bloque UP, Germán Martínez, cuestionó que se obligara a todos a tomar posicionamiento sobre tablas, y denunció un "lobby infernal de Tabacalera Sarandí y Philips Morris" sobre los diputados.

Se votó entonces a continuación la inclusión o no de ese artículo, y el resultado fue positivo, pues hubo 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones. Las abstenciones correspondieron en su mayoría a Unión por la Patria y la izquierda. El oficialismo y el Pro votaron en contra."El tema está incorporado a la ley Bases", confirmó finalmente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El "Señor del Tabaco" reconoció que no paga un impuesto clave

Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí y Hace unos días, mediante una solicitada publicada en el diario El Cronista,, el dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como el "Señor del Tabaco" , reconoció que no paga un impuesto clave con su compañía, un hecho que le permitió crecer en el mercado local.

A partir de esta posibilidad, que le permite vender cigarrillos a un precio más baratos, actualmente Tabacalera Sarandí concentra el 45% del total del mercado de cigarrillos en Argentina.

En uno de los puntos expuestos en la solicitada, Tabacalera Sarandí se refirió al hecho de no pagar un impuesto que sus competidoras multinacionales sí deben afrontar: "El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que lo han declarado inconstitucional".

"Ninguna Pyme tabacalera paga el dominado impuesto mínimo, ya sea porque en su mayoría han obtenido alguna medida judicial que las exime de dicho pago o bien porque en los hechos, pese a no contar con medidas judiciales, el pago de dicho impuesto implicaría ni más ni menos que la desaparición de la empresa. En consecuencia, Tabacalera Sarandí no fue ni es la única empresa tabacalera que no paga el impuesto mínimo", resaltó.

En otra parte del texto, también acusa a la prensa de "omitir" información para perjudicar a la compañía.

En tanto, las tabacaleras que compiten contra Sarandí denuncian competencia desleal y aducen que la mayor parte del precio de los cigarrillos corresponde a impuestos.

Para equiparar esta situación, el Gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto de la Ley Bases, pero los que se referían al negocio tabacalero luego fueron retirados. La movida confirmó de alguna la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos.