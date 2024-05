Martín Menem: "La Ley Bases es cinco veces la Reforma del Estado de Carlos Menem"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Bases, que la norma "es cinco veces la Reforma del Estado" impulsada por su tío Carlos Menem.

"Fueron 107 artículos y fue considerada la reforma mas importante. Esta ley tiene casi 400 artículos y en terminología también. Tocamos todo el Estado", remarcó en diálogo con TN.

Menem contó que habló con el presidente Javier Milei: "Por chat me dijo ‘muy bien, pero hay que seguir trabajando para las próximas leyes’. Somos bilardistas. Si hacemos un gol tratamos de no correr para festejarlo porque perdemos aire para la próxima jugada", dijo y subrayó: "Falta el Senado. No festejamos".

El titular de la Cámara baja, no obstante, felicitó a sus compañeros de bloque y al resto de partidos que acompañaron al oficialismo.

"Creo que hemos hecho un muy buen trabajo los diputados de La Libertad Avanza (LLA), que somos nuevitos. El Pro ha trabajado incansablemente, con un apoyo incondicional y apoyándonos. Aun en algunas cuestiones que por ahí no estaban de acuerdo. [Cristian] Ritondo, [María Eugenia] Vidal, [Silvina] Lospennato, [Silvina] Giudici. No me quiero olvidar de nadie porque han dejado la vida hoy con nosotros", agregó.

El sobrino del exmandatario Carlos Menem quiso marcar una diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo. "El kirchnerismo es la facción de izquierda que cooptó al peronismo. No hay que confundir kirchnerismo con peronismo" y agregó: "Es la sociedad la que los está separando, los peronistas no se van a ir a enterrar con estos tipos".

Martín Menem apuntó contra el kirchnerismo

"Me molestan los caretas. Los grandes caretas son los que hablan en nombre del pueblo y durante 20 años se cagaron encima del pueblo. Esto pasó en la Argentina. Se quejan de la política y han defendido un modelo que fracasó de punta a punta. Eso es el kirchnerismo, que hoy está en retirada, lo estamos viendo todos. Es una fuerza que se va achicando, se va desgranando. Habla desde un lugar por ahí de resentimiento", lanzó.

En ese sentido, criticó la gestión de Aerolíneas Argentinas realizada durante los gobiernos kirchneristas y afirmó que "hoy es una máquina de perder plata".

Y amplió su visión, con un elogio a la compañía, algo extraño para un dirigente del Gobierno, pero que ya había realizado anteriormente: "Tiene una excelente flota, unos empleados que da gusto. Es una empresa espectacular. El problema es que se ha metido la política. Detrás de los mejores pilotos, tripulantes de a bordo, los que trabajan debajo del avión, la política cuando se mete...".

Menem afirmó que "si se toma el déficit que tuvo Aerolíneas en los últimos años, tendría que ser American Airlines (AA)". Y lamentó: "Podríamos haber comprado AA en nombre de la aerolínea de bandera". No obstante, valoró la actual dirección de la empresa: "La gestión de Fabián Lombardo es muy buena, está haciendo una gestión espectacular". Lombardo era el director comercial de Aerolíneas con la anterior gestión, del camporista Pablo Ceriani.

Qué pasará con las jubilaciones

El titular de Diputados afirmó que el Gobierno está recuperando el haber de las jubilaciones, incluso duplicándolas. "Lo de los jubilados se ha reparado y de manera enorme. Cuando llegó el Presidente al Gobierno las jubilaciones estaban en 80, 90 dólares y hoy están en 200 y pico de dólares. Está bien, subieron los precios, pero tenés un panorama mucho más claro que el que tenías. Ese es otro problema heredado del kirchnerismo, que destrozó el sistema previsional. Se llevaron puestas las AFJP", expresó.

En relación a si habrá nuevos aumentos, ya que en los últimos meses las jubilaciones perdieron contra la inflación, dijo que "se está tratando en comisión el tema", pero dejó a entrever que no es una prioridad del Gobierno. "Siempre nos vamos a parar desde el lugar de que hay plata hasta que no hay más plata. El Presidente va a tratar de no tomar deuda, de no emitir, de no meter más impuestos, está es la base de la estabilidad del futuro, la base del Pacto de Mayo", resaltó.