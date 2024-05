Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la Ley de Bases y el paquete fiscal empezarán su camino en el Senado la próxima semana, de acuerdo a la hoja de ruta tentativa que maneja la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien revisó el escenario que le espera al oficialismo junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La hermana del presidente Javier Milei estuvo en uno de los palcos de la Cámara baja este martes por la mañana para seguir el debate en particular de los proyectos y por la tarde, mientras continuaba la sesión, se trasladó a la oficina de Villarruel, con quien luego almorzó en el comedor del primer piso del Senado, según confirmaron a iProfesional fuentes allegadas a la vicepresidenta.

Allí analizaron el panorama que enfrenta el oficialismo en el Senado, donde el "poroteo" de votos está, en principio, mucho más ajustado y no se descarta que tanto la Ley Bases como el proyecto de medidas fiscales (donde se destaca la restitución del Impuesto a las Ganancias) pueda regresar con cambios a Diputados, aunque en el bloque oficialista creen tener la posibilidad de cumplir al menos con la votación rápidamente.

¿Cómo es la hoja de ruta para la Ley Bases en el Senado?

Cerca de Villarruel descartan que los proyectos puedan empezar a tratarse esta misma semana, debido a que el feriado del 1 de mayo y el tratamiento de más de 30 horas en Diputados harían que las iniciativas recién ingresen el jueves a un Senado con poca presencia de legisladores.

Según supo este medio, la convocatoria a las comisiones empezaría el próximo lunes. El detalle de las comisiones que se abocarán al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, así como los funcionarios que irían a exponer sobre los proyectos -algo que la oposición reclamará con seguridad- estaba todavía pendiente de definición.

Aunque no dejaron trascender detalles sobre la conversación que mantuvieron, Villarruel y Karina Milei abordaron estas cuestiones con la mira puesta en el objetivo central del Gobierno: lograr la aprobación de ambas iniciativas -especialmente de la Ley de Bases- antes del 25 de mayo, fecha elegida por el Presidente para la firma del "Pacto de Mayo" con gobernadores y líderes partidarios.

Villarruel se reunió con Karina Milei con vistas a la difícil tarea de construir una mayoría en el Senado

Sin embargo, esa meta parece difícil al día de hoy debido a que le dejaría un plazo de solo tres semanas para buscar la aprobación a un oficialismo que está en franca debilidad parlamentaria que incluso con el apoyo del PRO y buena parte de la UCR, frente a la fortaleza de Unión por la Patria, que está a solo cuatro votos de la mayoría.

Fuentes del oficialismo señalaron a iProfesional que tienen la esperanza de poder llevar a cabo un debate exprés en comisiones e ir al recinto en la semana del 13 de mayo. La otra fecha tentativa es el 23. No obstante, la dificultad que enfrenta La Libertad Avanza hace que en algunos despachos no descarten que el Presidente tenga que conformarse con la media sanción para ir a Córdoba a firmar el Pacto de Mayo. Si aceptará o no está posibilidad es algo que todavía está por verse.

¿Cómo está el conteo de votos preliminar?

El bloque de senadores de La Libertad Avanza cuenta con apenas 7 votos propios y, si bien mantiene una alianza firme con el PRO (6) y la mayor parte de la UCR (13), la bancada de Unión por la Patria donde la ex presidenta Cristina Kirchner mantiene una influencia significativa cuenta con 33 de los 72 votos del pleno.

En el medio se encuentran los bloques provinciales de Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, que responden a los gobernadores. Con la votación de sus pares de la Cámara de Diputados a la vista, se infiere que varios de esos senadores que son determinantes en esta Cámara podrían inclinarse a acompañar la aprobación de la Ley de Bases.

No obstante, los patagónicos rechazarían la restitución del Impuesto a las Ganancias con el piso de $1,8 millones de sueldo bruto para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados que figura en el proyecto de medidas fiscales.

Además, también juegan "por el medio" los tres senadores de Unidad Federal, que no tienen jefes políticos en sus respectivas provincias. Se trata del correntino Carlos "Camau" Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo. Cómo se posicionarán estos senadores es por ahora una incógnita.

En la Cámara alta el oficialismo está mucho más ajustado con los votos y el peso de los gobernadores es clave

¿La Ley Bases y el paquete fiscal pueden volver con cambios a Diputados?

El otro tema que complica el escenario del Senado es que está prevista para el 15 de mayo la primera sesión informativa con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que deberá cumplir con la obligación constitucional de ir una vez por mes al Congreso a informar sobre la marcha de la gestión. Ese día sería su debut.

Esa marca roja en el calendario de la Cámara alta le impone al Gobierno otro límite en lo que respecta al margen de tiempo para llegar con todo el paquete aprobado al 25 de mayo. Las expectativas del oficialismo en este sentido podrían empezar a moderarse en los próximos días.

En tanto, el conteo ajustado de votos hace que en Diputados nadie se anime a descartar por completo la posibilidad de que cualquiera de los dos proyectos o ambos puedan volver con cambios en segunda revisión desde el Senado, debido a que la votación particular que el oficialismo llevó con éxito en este primer tramo podría volverse más difícil en la Cámara alta.

Nuevamente, los cuestionamientos al régimen impositivo especial para grandes inversiones (RIGI) y la eliminación de la moratoria previsional, que afectaría principalmente a las mujeres, según los especialistas en el tema, se convertirían en los puntos de mayor riesgo para los proyectos de Milei.

Por ahora, el oficialismo festeja el primer paso que logró dar en la Cámara de Diputados con la Ley de Bases y el paquete fiscal, mientras Karina Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos (principal interlocutor con los gobernadores) y Villarruel se preparan para diseñar la estrategia en el Senado contrarreloj.