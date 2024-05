La respuesta de Milei a quienes lo apodan "El Loco": "Lloran por el reconocimiento internacional que tengo"

"Los motes que puedan ponerme los fracasados que hundieron este país me tienen sin cuidado", aseguró el Presidente en una entrevista

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista con la BBC en la que se refirió a diversos temas políticos, económicos y geopolíticos. Causó revuelo su elogio a Margaret Tatcher y la defensa a la visita de David Cameron a las Islas Malvinas.

Pero durante otra parte del reportaje, el mandatario fue consultado sobre el apodo "El Loco" y dio una fuerte respuesta, dirigida a los políticos que estuvieron antes que él en el gobierno.

Javier Milei se refirió al apodo de "El Loco"

La periodista Ione Wells mencionó la campaña presidencial con la motosierra y consultó sobre el apodo de "El Loco". "¿Teme que su reputación como 'El Loco' haga que algunas personas no lo tomen en serio? ¿O cree que un poco de locura es lo que el país necesita?", preguntó.

Y Milei respondió: "A ver, los supuestamente cuerdos de este país, de ser el país más rico del mundo lo hicieron 140. Por lo tanto, los motes que me puedan poner los fracasados que hundieron a este país me tienen absolutamente sin cuidado".

"Y en el fondo, todos esos que me han adjetivado y me han dicho esas cosas hoy sufren horrores, lloran por los costados por el reconocimiento internacional que tengo, porque cuando voy al exterior escuchan lo que digo y, sobre todas las cosas, miran lo que estoy haciendo", aseguró el presidente argentino.

Además, la periodista se refirió a las críticas que Milei había hecho hacia China durante la campaña y que ahora, de alguna manera, "suavizó".

"Las cosas que sigo diciendo son siempre las que dije. Con el comunismo siempre dije lo mismo. Yo soy liberal libertario, Entonces tienen que entender que yo piense de otra manera", sostuvo.

Además, hizo mención Donald Trump, la posibilidad de que vuelva a ser presidente de Estados Unidos y de lo que tienen en común: "Lo más importante es que él identifica con total claridad que el enemigo es el socialismo".

Javier Milei defendió la visita de David Cameron a las Islas Malvinas

Además, descartó que el viaje de Cameron a las Islas Malvinas se tratara de una "provocación". "Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron", ratificó.

Finalmente, reiteró su compromiso con la soberanía y destacó que, pese a que no es la prioridad principal de su gobierno, sí hay que entenderlo como una "cuestión de Estado de largo plazo".

"Hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido sin que tengamos que estar discutiendo y peleando por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo", acotó, antes de cerrar: "No es el momento para discutirlo hoy, me parece una posición mucho más seria y tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta y sin dolor para hacerlo".

En la misma línea, el Presidente fue consultado por su mirada sobre Thatcher, y dijo: "Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?". Y sumó: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo".