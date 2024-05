El periodista Roberto Navarro, director de El Destape, cruzó fuerte a La Cámpora, la agrupación que manejan Cristina y Máximo Kirchner.

Hace un tiempo que hay un enfrentamiento entre Navarro y Máximo Kirchner, pese a que años atrás tuvieron una buena relación, pero parece que eso se rompió en forma definitiva.

Este miércoles 8 de mayo, Navarro dio a entender que La Cámpora tiene un acuerdo con Javier Milei para hacer "negocios" y que están intentando que su medio desaparezca del mapa.

El furioso descargo de Roberto Navarro contra La Cámpora

En su programa, el periodista comenzó su editorial: "Voy a hacer un comentario sobre La Cámpora, que fue a Telecentro a pedir que nos saquen de la cablera. No se bancan que los critiquen".

"Se olvidaron que nosotros cuando peleábamos y ellos estaban escondidos debajo de la cama. Ahora operan con Clarín y atacan al El Destape", dijo, luego, muy molesto.

"Vayan a una interna y si no ganan dejen que gobierne el otro. La Cámpora tiene medios con los que se quedó, que Milei tolera, tiene una radio que pagan los sueldos en negro y en efectivo", agregó.

En ese sentido, el periodista dijo que "operan notas". "Salieron tres. Dos las dejé pasar. En la tercera, atacan a El Destape, que se ha nutrido de periodistas despedidos de los otros medios, negreados, maltratados. Que para mí son los mejores periodistas del país y están acá. Pero que no tiene gran respaldo, que le cuesta sobrevivir. Y lo atacan por el solo hecho de decir, 'muchachos, vayan una interna, si la ganan, bien, pero si no la ganan dejen que gobierne el otro. No son los dueños de la pelota", agregó.

"Y la verdad es que nunca contesté. Pero si atacan a El Destape, que le da trabajo a 340 familias, voy a decir. La Cámpora también tiene medios, medios con los que se quedó, que Milei tolera que los tenga. Y tiene una radio en donde paga los sueldos en negro, en efectivo. Me da vergüenza que un peronista pague los sueldos en negro y en efectivo. Y me pregunto, ¿de qué delito sale la plata negra? ¿De esas cajas que les dejó Milei? ¿Y por qué se las dejó Milei?".

"No me voy a dejar apretar por ustedes", dijo Navarro a La Cámpora

Roberto Navarro atacó a La Cámpora y dijo que si Cristina Kirchner es candidata, la va a apoyar

"La verdad es que me tienen los huevos llenos. Y si no me dejé apretar por Macri, no me voy a dejar apretar por ustedes también. ¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra El Destape, por el simple hecho de decir 'vayan a una interna, si ganan maravilloso, me saco el sombrero'. Y si no, dejen que gobierne el otro. O si no, que vaya Cristina. Si Cristina es candidata, la vamos a apoyar todos. Si todos queremos que sea Cristina", aseguó Navarro.

"Ahora, si Cristina no quiere, bueno esto no es una monarquía. No podés heredar. No sos el principito. Ahora, no aprietes. No me deje apretar por Macri, menos por ustedes. Nos la vamos a bancar. Son unos cobardes de usar a Clarín contra un medio que se la bancó. Están atacando a El Destape para destruirlo. Primero den explicaciones de por qué negrean y pagan sueldos en efectivo, y de dónde lo sacan. Y Milei, contámela. ¿No es que no los querés? ¿Por qué les dejás tantas cajas? Estoy muy caliente. Y saben que cuando me enojo es peor. No voy para atrás. Acá hay muchas familias que dependen de El Destape", concluyó Navarro.