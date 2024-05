El Gobierno investiga el robo de cables y el sistema de señalización tras el choque del tren San Martín

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, reveló tras el choque del Tren San Martín con una locomotora a la altura del barrio porteño de Palermo, que se está investigando un posible robo de cables en la formación y el sistema de señalización de las vías.

"Lamentamos el terrible accidente, por suerte no tenemos que estar lamentado víctimas fatales", sostuvo el funcionario nacional al respecto en declaraciones a los medios, y agregó: "Nuestro principal desvelo es solidarizarnos con las víctimas, con los familiares y ponernos a disposición con todos los recursos".

En la misma línea, reveló que hay 60 heridos: 30 personas con heridas de gravedad y riesgo de muerte, 20 que requieren pronta en la asistencia, aunque no existe un riesgo inminente, y 10 con lesiones superficiales.

"Lógicamente estamos investigando las causas del accidente, hay múltiples hipótesis. No podemos adelantar nada ni descartar nada", subrayó al tiempo que habló de denuncias por robos de cables.

Por su parte, sostuvo que desde la administración libertaria intentan ser prudentes y poner a disposición de la justicia la tarea de la investigación que lleva la empresa Trenes Argentinos y el personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

"Hay algún tema para investigar en cuanto a las señalas que se dan desde la formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento. No tenemos los detalles, estamos investigando", sostuvo.

Por último, Mogetta reveló que la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, trabaja de conjunto con la fuerza policial para "determinar si queda algún pasajero abordo que necesite asistencia".

El secretario general del gremio La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, Omar Maturano, aseguró que el choque que se produjo en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo, se debió a que una locomotora que estaba detenida en la vía con un furgón vacío y que el conductor del otro tren avanzó porque tenía una notificación escrita que lo habilitaba a circular.

En ese marco, advirtió que desde hace 10 días vienen denunciando que el sistema de señalización de la línea no funciona porque se roban los cables, pero que no lo reparan por falta de repuestos.

"Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes", afirmó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, explicó cómo es el sistema para los conductores de trenes cuando no funciona la señalización: "Tenés una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Entonces te dicen ‘de Rosario a Cañada de Gómez tenés vía libre’. Te dicen que no hay nada adelante. Tenés que ir con precaución, porque estás corriendo con una autorización. Tenés que ir con precaución porque no hay circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante. Pero acá no hay circuito porque no hay cables. Vas con precaución porque si agarrás a esa locomotora parada a 80 kilómetros por hora, hacés un desastre. Si lo tomás a 30 o 40 kilómetros, no hacés un desastre.