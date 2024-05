Choque de trenes: los gremios denuncian al Gobierno por falta de mantenimiento e intenciones privatizadoras

El accidente de trenes de la Línea San Martín ocurrido el viernes pasado en las vías del barrio de Palermo, generó la reacción de los gremios de la actividad, que reclamaron que elevaron una serie de críticas al gobierno, "dado el estado de emergencia en el que se encuentra gran parte del material rodante, el señalamiento y la infraestructura y en muchos casos por falta de mantenimiento".

Asimismo, advirtieron que la administración libertaria aprovechará la situación para "acelerar la privatización del servicio", tal como está manifestado en la Ley Bases y solicitaron que "se respete el proceso de investigación como así también las inversiones para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza".

Uno de los primeros en manifestarse sobre el choque de las formaciones fue el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, quien explicó que el conductor del tren tenía una notificación escrita que lo habilitaba a circular, a pesar de la locomotora con un furgón vacío que estaba detenida en el recorrido previsto.

"Hay una degradación de la empresa: no hay mantenimiento ni inversiones"

El dirigente afirmó que "se roban los cables de señalamiento", y aseguró que el personal desde hace diez días, por lo menos, piden por mantenimiento. Indicó que "no hay circuito por el robo y estaban todas las señales apagadas", por este motivo se necesitaba una autorización que habilitara la circulación de la formación.

Maturano relató que "había una locomotora detenida. Se le dio una autorización escrita al conductor que venía con pasajeros. Se encontró con la locomotora y chocaron" y agregó que "hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para los cables, los coches y los trenes".

Describió que durante la semana circula un porcentaje de formación que corresponden a los sábados; esto significa una frecuencia un 25 por ciento menor que lo habitual y añadió que "hoy estamos funcionando como los días sábados, y los sábados como domingos", avisando que el servicio funciona al 50 por ciento, o menos, durante el fin de semana.

Choque de trenes: los gremios denuncian al Gobierno por falta de mantenimiento e intenciones privatizadoras

Para Maturano, el gobierno busca la privatización "a menor valor"

El titular del gremio que nuclea a los conductores de locomotoras detalló que "hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los coches eléctricos, tenemos 60 locomotoras chinas que se compraron nuevas y están paradas", y añadió que los 150 coches están "desmantelados porque se saca un repuesto para que otro coche siga funcionando, y después se dejan de lado. Esos coches quedan pelados y ya no sirven para nada".

Maturano remarcó que "nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor", y reveló su postura en contra de la privatización, aunque aclaró que están "a favor de un capital privado que aporte recursos a la infraestructura para que todo funcione como deba funcionar".

Además, dejó en claro que "los gobiernos no hacen los ferrocarriles a futuro. El Estado de muchas cosas se olvidó" y cuestionó la nueva gestión de Javier Milei, graficando que "ahora directamente el Estado no está presente en nada de esto".

Los sindicatos exigen garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal

Los otros tres gremios ferroviarios -Unión Ferroviaria encabezada; los jerárquicos ferroportuarios nucleados en APDFA y los Señaleros (ASFA) elaboraron un documento expresando que "resulta indispensable y de manera urgente tomar acciones para garantizar la seguridad y readecuar recursos, priorizando la asignación de los mismos, en base a las necesidades de la operación ferroviaria".

Asimismo, hicieron un llamado a la reflexión de las autoridades del Gobierno, describiendo que "al sistema ferroviario lo salvamos entre todos y no se trata de señalar culpables, sino de aunar esfuerzos y un arduo trabajo en conjunto entre el Estado, los trabajadores y los organismos de control".

El secretario General de la UF, Sergio Sasia, expresó que "aumentan las tarifas, pero la gente no está viajando bien. Hay menos trenes circulando. Hacen falta inversiones para comprar locomotoras y vagones. Pero incluso faltan repuestos" y reiteró que "el ferrocarril San Martín viene funcionando con cronograma de domingo desde hace meses" por lo que consideró necesaria "una política estatal para el desarrollo del sistema ferroviario, porque en caso contrario el servicio se va a ir deteriorando cada vez más".

Los sindicatos advierten sobre robo de cables y falta de inversiones. Exigen que se garantice la seguridad de los pasajeros y los trabajadores.

Sobrero, duro cuestionamiento a Milei y su gobierno

En tanto, el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, responsabilizó al Gobierno por el accidente ferroviario en la Línea San Martín y exigió "cargáselo a la cuenta de Milei, por la falta de inversiones".

Destacó que "queremos investigar bien qué es lo que pasó" y reiteró que "esto es responsabilidad de Milei, tanto por la falta de inversiones que hay como por la desidia en el mantenimiento" del sistema ferroviario.

Sobrero sostuvo que "hace semanas que los compañeros venían denunciando fallas en ese sistema. Se pararon todas las obras, pero el gobierno no escucha a nadie" y planteó que "han parado todas las obras, tenemos locomotoras paradas, las vías que no se están reparando, se cortó todo el sistema de reparaciones; era lógico que ocurra un accidente de esta naturaleza que seguramente se van a repetir".