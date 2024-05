Tras la fuerte colisión que sufrió una formación del tren San Martín el viernes en Palermo, que dejó un saldo de 90 heridos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la responsabilidad del Gobierno en el incidente y los pasos a seguir frente a la situación de los ferrocarriles en el país. "Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en abril", adelantó.

De todas maneras, el vocero, en su conferencia de prensa diaria, descartó que esta medida tenga que ver con el accidente, y apuntó a responsabilizar a la gestión anterior. "Tenemos una red ferroviaria devastada con la que nos encontramos con una deuda de u$s100 millones. Se puso más énfasis en pintar un mural que en apostar al mantenimiento y al buen funcionamiento", cuestionó.

Trenes Argentinos actualmente es dirigida por Luis Adrián Luque, un ex concejal del Frente Renovador en San Miguel. Esa empresa que opera los trenes de pasajeros en el país estuvo dos meses sin autoridades por la demora de Milei en designar al reemplazante de Martín Marinucci, también integrante del partido fundado por Sergio Massa. Luque se desempeñaba, desde enero de 2002, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que controla Trenes Argentinos.

No será la primera vez que se declare la emergencia ferroviaria en el país. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, también se la había aplicado y se mantuvo durante años. Lo hizo mediante el decreto 2075 que abarcó a todas las líneas que operaban en el ámbito metropolitano e incluso a los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Se privatizarán los trenes?

El choque de trenes en Palermo allanó el camino al gobierno para avanzar en la concesión de Trenes Argentinos, una vez que el Congreso apruebe la ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a optar por esa alternativa que forma parte del plan de ajuste que lleva adelante la gestión de Javier Milei.

Fueron varios los funcionarios del Gobierno que fortalecieron en los últimos días esa idea y se mostraron convencidos de que lo sucedido ratifica su postura de que el Estado no es un buen administrador y desligaron su responsabilidad por el accidente.

Es que, el choque de trenes que el viernes último dejó a más de 90 personas heridas cerca de la estación Palermo de la Línea San Martín generó reacciones en diferentes ámbitos y fortaleció así la idea del gobierno de Milei sobre la necesidad de abrirle la puerta al sector privado en determinadas empresas que hoy están en manos del Estado.

"La situación de los ferrocarriles es mala", sentenció el ministro del Interior, Guillermo Francos, al ratificar que "la necesidad de participación de capital y control privado es importante".

Francos insistió que "por el servicio que se presta, por cuestiones de seguridad, etc. Los argentinos tenemos que rever el estado de las vías y la señalización. Uno lo viene escuchando hace años, no es un tema nuevo".

Sin embargo, el ministro evitó profundizar en esa idea del Gobierno, al aclarar: "No puedo hablar específicamente sobre el tema porque no tengo la información. Hoy he estado en otros temas", aseveró.

El accidente ocurrido en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, abrió todo tipo de conjeturas en materia policial, judicial y, finalmente, política, que incluyó una ola de críticas a las autoridades de Transporte y al gobierno nacional en su conjunto, cuestionado por la oposición debido a "la política del ‘no hay plata’ y la desinversión" estatal.