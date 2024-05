Con un guiño a Caputo, Milei celebró el dato de inflación de abril como "un gol"

El Gobierno festejó hoy la baja de la inflación en abril, que luego de seis meses fue menor a dos dígitos y se ubicó en 8,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado", escribió el vocero presidencial Manuel Adorni tras conocerse la cifra.

Casi inmediatamente, el Presidente Javier Milei celebró la novedad del Indec, con un fuerte respaldo a su ministro de Economía, Luis Caputo. "GOOOOOOOOOOOOL...!!!", publicó en su cuenta oficial de X.

Javier Milei celebró el nuevo dato de inflación, a través de su cuenta oficial de X.

En tanto, otra voz del oficialismo que salió a mostrar optimismo por la disminución del guarismo inflacionario fue el diputado nacional (LLA) José Luis Espert, quien atribuyó la baja a la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria cero.

"8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí", señaló.

Desde la oposición, el diputado nacional del Frente de izquierda (FIT) Nicolás del Caño aseguró que la baja se debe a una "licuación enorme de jubilaciones y salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión".

"El INDEC informa una inflación de casi 9%. Aunque bajó respecto a los picos de 25% de diciembre con la brutal devaluación de Milei, es a costa de una licuación enorme de jubilaciones, salarios, recortes en la obra pública, en las universidades y una profunda recesión", sostuvo el legislador.

Por su parte, la ex ministra de Economía Felisa Miceli opinó que es un "logro modesto" el que obtuvo el Ejecutivo si se lo compara con el promedio de inflación que tuvo el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

"Es un logro modesto el que ha tenido el gobierno en llevar la inflación al casi 9%, recordemos que el promedio de Alberto Fernández en 4 años fue del 4%", rememoró en diálogo con radio Splendid AM990.

La inflación de abril fue del 8,8%: volvió a un dígito después de seis meses

El Indec anunció este martes que la inflación correspondiente al mes de abril se ubicó en la línea del 8,8% mensual, dejando un acumulado del 289,4% en los últimos doce meses.

De este modo, los precios acumularon un alza de 65% en el primer cuatrimestre.

De este modo, tras cuatro meses de una acelerada suba de precios, el Gobierno de Javier Milei logró el objetivo de anunciar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró sólo un dígito.

Cabe destacar que -para lograrlo- el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió postergar aumentos en las tarifas de luz y gas, además de congelar temporalmente incrementos en el boleto de colectivos y verse obligado a afrontar una profunda caída en el consumo.

