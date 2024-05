La votación del artículo sobre el impuesto que alcanzaría a las tabacaleras, en particular a la firma del empresario Pablo Otero, hasta ahora afuera del régimen impositivo por una resolución judicial. Ahora, un diputado radical que responde al exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó: "Hay diputados que fueron untados por Tabacalera Sarandí".

La última votación de la Ley de Bases en Diputados, incluyó un agregado de un sector del radicalismo y de la Coalición Cívica, para incluir la suba de un impuesto al tabaco del 70% al 73%, pero al dueño de Tabacalera Sarandí.

Con un récord de abstenciones, votos que no fueron tomados y se cantaron a viva voz, el proyecto resultó aprobado por 88 votos, 72 en contra y 69 abstenciones y se envió al Senado.

Jorge Rizzotti, diputado nacional radical por Jujuy, que responde al gobernador Gerardo Morales en esa provincia, denunció a sus pares de la Cámara Baja.

Al participar como invitado en el streaming "Política a las brasas", del canal Coya TV, Jorge Rizzotti lanzó una fuerte acusación: "El tema de la discusión del famoso impuesto al tabaco, del famoso Señor del Tabaco, la verdad es que la discusión del impuesto que es del 70% al 73%, nadie discutió de eso. Acá el tema era: 'Ché, qué hace Sarandí paga o no paga'. ¿Y el lobby por qué? Porque Sarandí los unta. Hay diputados que están untados, así de claro".

"Lo lógico sería, lo estás por joder a los monotributistas sociales, ¿quiénes van a salir a la calle? Los monotributistas sociales. Che, les van a descontar para Impuesto a las Ganancias a los médicos, ¿quién salió a hacer quilombo? Los médicos. Le vamos a aumentar el impuesto interno del 70% al 73% al cigarrillo, que lo pague el consumidor. ¿Han escuchado a algún fumador quejarse? No. Este era un tema de curro, corrupción", denunció el diputado radical.

"Y ese debate que se dio en el Congreso, es eso. Yo lo digo ahí, bueno, ¿quiénes votan y quiénes no? Y ya está, que lo discutamos acá, el que está a favor quiere que Sarandí pague y el que no, no", agregó el ex ministro de Gerardo Morales.

Su último posteo en redes sociales tiene que ver con la propuesta del impuesto al tabaco. "Logramos lo que solicité en la madrugada: el capítulo del tabaco a la Ley Bases. Pequeño logro en un contexto tan difícil: oficialismo casi inflexible, su diputado nacional jujeño votando en contra de esta incorporación, y con los también jujeños de la izquierda y el kirchnerismo sin acompañar", posteó Rizzotti.

"Agradezco saludos del sector tabacalero de Jujuy, Salta y otras provincias que hoy sienten un nuevo impulso con la posibilidad de igualar condiciones y debilitar la competencia desleal. Animan aún más a seguir defendiendo en el Congreso a Jujuy y las economías regionales", añadió ese día.

La polémica votación al tabaco en Diputados

El martes 30 de abril, durante la maratónica sesión en la que se dio media sanción a la Ley Bases y al paquete fiscal parte de la oposición dialoguista planteó la incorporación del capítulo tabacalero.

El kirchnerismo ahora denuncia que fue nula, en una maniobra que busca beneficiar al polémico Rey del Tabaco.

Oficialmente la votación dejó 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones, y la ley que incluye los impuestos a Tabacalera Sarandí obtuvo la media sanción. Pero con la versión taquigráfica con el detalle de cómo votó cada uno de los legisladores, aparecen 14 diputados que votaron "a viva voz" que no fueron contabilizados.

Si se contabilizan los votos con el detalle, donde dos diputados peronistas que votaron a favor del impuesto y que a viva voz dijeron que se abstenían, y dos del PRO que no estaban logueados y que Martín Menem les permitió decir su voto en voz alta, todo cambia. La votación tendría que haber resultado en 80 afirmativos, 80 negativos y 80 abstenciones, por lo que Menem tendría que haber definido la votación.

Una vez cerrada la votación, los únicos votos que valen son los emitidos por sistema y los de aquellos diputados que figuran en la pantalla como 'pendiente de votación', que son aquellos que estuvieron registrados por el sistema y sentados, pero que no pudieron emitir su voto y lo hacen a viva voz.