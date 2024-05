El ex ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, analizó el futuro del presidente Javier Milei poniendo en duda su continuidad y se mostró totalmente distante del peronismo de la Cámpora y su líder, Máximo Kirchner.

"No sé si termina esta gestión. No lo sé. Y si durara el mandato yo no sé si llega a la confrontación con un peronismo reordenado y con dirigentes modernos", dijo en una entrevista con Radio con Vos y agregó: "Milei está licuando los ahorros de los argentinos. Acá no hay túnel de donde salir".

El ex ministro detalló que "hace un año, en abril, cuando dije que este proyecto cerraba con represión, me valió la tapa de Clarín, pero ya no estoy muy lejos de lo que está pasando". Además, explicó que el problema de Javier Milei va a aparecer cuando salgan a protestar los "damnificados" por sus políticas económicas.

Por otro lado, Fernández reveló que mantiene un dialogo con su sucesora. "Hablo con Patricia Bullrich, cosa que antes no sucedía. Cada tanto veo alguna cosa, o ella se expresa de una determinada manera, incorrecta, porque me está relacionando con algo que no es correcto, y llamo y digo: ‘Che, esto no es así, miren esto’. Y la verdad es que he tenido satisfacción porque me ha escuchado".

Por último, el ex funcionario señaló que Bullrich y él "más o menos se parecen" en la visión general de la seguridad, pero que disienten en las formas de la acción.

"Yo me he ido sin una sola denuncia por violencia institucional. Acá la visión es otra y cuando los damnificados empiecen a manifestarse, vamos a volver a tener panoramas horribles como los que hemos visto. Y esos panoramas horribles lastiman gente: lastimaron viejos, docentes, a los enfermeros del Borda… Uno tiene que estar atento", sentenció.

Contra La Cámpora y Máximo

Por otra parte, y en su análisis de cómo se reconfigura el peronismo en esta nueva etapa de oposición, el exministro de Seguridad volvió a cargar contra Máximo Kirchner y La Cámpora. "Pareciera ser que Máximo cree que es, y no lo es ni por casualidad, un dirigente de estatura", deslizó Fernández, que primero se quejó por "todas las chanchadas" que el diputado nacional le hizo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pese a que el propio Kirchner negó cualquier interna esta semana en una entrevista que concedió al streaming Gelatina.

Después el dirigente ahondó sobre lo que ocurrió con Alberto Fernández y dijo que los camporistas estuvieron "todo el día tirando piedras" y que hasta "pateaban en el piso" al entonces mandatario. "Alberto fue víctima de un montón de malas leches y de operaciones que le hicieron estos pibes. Mucha mala leche y muchas operaciones. Y me cuesta creer que Cristina no lo supiera", dejó entrever el exministro albertista y siguió para marcar que la exvice avalaba estas cuestiones: "Si Cristina sabe que van a hacer la operación y no dice que no la hagan... Si Cristina dice ‘no se hace’, no se hace. Así que mucho no hay para discutir".

De diálogo cortado con la jefa del kirchnerismo -pese a que asegura estar "orgulloso" de haber sido su ministro-, Fernández dijo que el peronismo "tiene que darse una discusión" para ver cómo pelea la elección que viene con sus características propias.

"Si el peronismo no tiene las pelotas para en este momento prepararse para dar una batalla en noviembre, no sé cuándo será el momento... el peronismo contra La Cámpora está terminado", aseveró, de cara a las elecciones que tendrá el Partido Justicialista (PJ) nacional, y también el de la provincia (comandado por Kirchner hijo) el 17 de ese mes. Asimismo, Fernández planteó que el partido debe salir "de una visión de alguien que por relaciones de parentesco se afanó la lapicera y pone a sus amigos en la lista" y acotó: "[El peronismo] no tiene que derrotar a La Cámpora, tiene que competir con La Cámpora. Y si La Cámpora quiere jugar, que juegue".