El vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo un tenso intercambio con un periodista durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Fue cuando le reclamaron por la falta de información de los gastos del viaje que Javier Milei realiza a España vinculándolo con cuestiones personales ya que no se trata de una visita oficial de Estado.

El periodista de CNN Radio Argentina Nicolás Gallardo lo interrogó por los gastos que insumiría la actual visita del Presidente a Madrid, y lo comparó con las críticas que recibió el año pasado el entonces presidente Alberto Fernández cuando viajó a Estados Unidos sin actividad oficial. Fue allí cuando Adorni se mostró visiblemente molesto.

"¿Este Gobierno hace lo mismo que el kirchnerismo?", lo interrogó el portavoz.

"El presidente está viajando a España por una situación estrictamente particular", contestó el periodista.

"Esa es una apreciación tuya. Es la agenda que te pasé yo, Hablo 70 veces por semana con el Presidente, así que sé lo que hace el Presidente. Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales ceos de las principales empresas españolas que además tiene gran participación en Argentina", respondió Adorni. Enseguida, aprovechó para elevar sus críticas al kirchnerismo.

"Te recuerdo que parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. No somos kirchneristas y no actuamos como kirchneristas", apuntó.

Javier Milei viajará a España en un viaje no oficial

La respuesta de Manuel Adorni sobre el viaje del Presidente a España

Además, explicó que los gastos de los viajes que realiza Javier Milei los recibe con rezagos porque no se pueden prever, y recordó que las veces que el mandatario realizó por asuntos privados, los pagó de su propio bolsillo.

"Los gastos del viaje los recibimos con cierto rezago. Tengo recién ahora los gastos del viaje a Los Ángeles. No somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no hacemos autocrítica en términos de gastos porque si hay un Gobierno austero es este. No son gastos privados. He hecho, cuando el presidente hizo viajes privados, nos hemos pagado esos viajes de nuestros bolsillos", resaltó.

El último cruce se dio cuando el periodista, ya sin el micrófono, le mencionó los dos encuentros que mantuvo Milei con Elon Musk como muestra de que los viajes eran por temas personales.

"¿Creés que haberte reunido dos veces con uno de los empresarios más importantes del mundo no es importante para la Argentina? Próxima pregunta", cerró el contrapunto Adorni.