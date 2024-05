El vocero presidencial, Manuel Adorni, debió enfrentar una pregunta incómoda en el programa de Mirtha Legrand al que asistió como invitado, y revelar cuál es el sueldo que recibe por sus funciones en el Gobierno.

La pregunta incómoda de Mirtha Legrand a Manuel Adorni

Fiel a su estilo, y tal como suele hacer con todos sus invitados, Legrand encaró al vocero de Milei sin tapujos: "A mí me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo".

El vocero no dudó en responder cuánto gana y aprovechó el momento para desarticular los rumores que indicaban que cobraba 4 millones de pesos: "Ayer (por el viernes) cobré de bolsillo 1.700.000 pesos. Mi puesto necesita el rango de Secretario de Estado si no, no puedo participar de algunas actividades del presidente", explicó Adorni.

Luego de dar su respuesta, Adorni apuntó contra el senador Martín Lousteau por haber aprobado el "dietazo" en la Cámara alta. "Justamente Lousteau fue uno de los que dijo que le gustaría cobrar como yo, así que encantado de la vida, ojalá pueda cobrar como yo el 1,7 millónes de pesos", dijo.

El nombramiento del hermano de Adorni como asesor de Petri, también generó suspicacias recientemente

En La Noche de Mirtha Legrand también estuvieron como invitados, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Roberto García Moritán, y los periodistas Luis Gasulla y Liliana Franco.

Pero los momentos incómodos no terminaron ahí. A la conductora no le tiembla el pulso a la hora de criticar al gobierno, y aprovechando la ocasión le soltó al vocero: "Es imposible vivir con estos precios", en referencia a los alimentos, y agregó, "no hay sueldo que alcance".

El ascenso del hermano de Adorni, también generó polémica

Otra noticia que rodeó el apellido Adorni y generó suspicacias hace algunos meses fue la designación del vocero presidencial como asesor del ministerio de Defensa que comanda Luis Petri. Se trata de Francisco Adorni, contador, quien en febrero percibía un sueldo de $2,6 millones en un cargo por el que no tenía experiencia previa.

Consultado al respecto en su momento, Manuel Adorni sostuvo que no intervino en el nombramiento de su hermano. "Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", declaró el vocero en febrero.

Según su CV, Francisco Adorni trabajó en el 2002 como administrativo en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ezeiza. Desde el 2004 hasta el 2023 estuvo en la subsecretaría administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Hasta su nombramiento en Defensa se desempeñaba en el estudio contable-impositivo C&A, donde ofrecía servicios de asesoramiento integral en aspectos fiscales, previsionales, contables, financieros y regulatorios para pymes.