Marcha y paro en universidades nacionales por reclamo salarial y más presupuesto

El Frente Sindical de Universidades Nacionales dará continuidad al plan de lucha esta semana con una marcha de antorchas que se llevará a cabo el miércoles, mientras que el jueves dispuso un cese de actividades en todo el país, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Las medidas de fuerza fueron aprobadas en un plenario realizado en la sede de la CONADU, donde reclamaron un urgente aumento salarial y mayor presupuesto para el sector, advirtiendo que el gobierno no ha dado respuesta a las demandas planteadas ni señales de convocar a una reunión para solucionar el conflicto.

El Frente Sindical está conformado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. (FAGDUT), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN, no docentes).

Pérdida del poder adquisitivo de los salarios por falta de aumento

A casi un mes de la multitudinaria movilización en apoyo a la universidad pública, los gremios afirmaron que el gobierno de Javier Milei "no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles", al tiempo que calificaron la actualidad del sector como "crítica" y exigieron "medidas integrales que garantice un funcionamiento acorde a las necesidades de la comunidad universitaria".

Ante este panorama, el Frente Sindical anunció que el miércoles 22 se llevará a cabo la "marcha de las antorchas", con el propósito de visualizar sus reclamos, mientras que un día después convocó a un cese de actividades del orden nacional sin ningún tipo de movilizaciones y manifestaciones.

Apuntó que "la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 por ciento en abril, se ha agudizado y la secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre, no aumentó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID".

Marcha y paro en Universidades Nacionales por reclamo salarial y más presupuesto

Solución para la UBA, ahora falta para el resto de las Universidades

En cuanto a la reciente propuesta del gobierno para resolver la situación presupuestaria crítica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que lo anunciado "muestra que la contundencia de la marcha del 23 de abril cambió las condiciones de negociación".

El Frente Sindical indicó que "ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y no docentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más".

El secretario General de la FEDUN, Daniel Ricci, expresó que "vamos a seguir con las medidas de fuerza hasta que se cumplan nuestras demandas y este gobierno escuche las verdaderas necesidades del pueblo" y añadió que "los universitarios venimos a decir que no queremos un país que solo exporta ‘commodities’, sino que se exporten en el norte los minerales, en el centro los alimentos y en el sur la energía. Y que no sean solo 4 o 5 empresarios transnacionales los que beneficien".

Remarcó que "queremos procesar y que la materia prima se convierta con el desarrollo científico y tecnológico a partir de la inclusión social y que todos los argentinos tengan trabajo y salarios dignos".