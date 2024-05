Presionado por las denuncias de corrupción que afectaban a la ex directora de la Aduana, el presidente Javier Milei resolvió bajarle el pulgar a Rosana Lodovico y pedirle la renuncia al cargo a ella y a todo el equipo massista, aunque seguirán en el organismo. En el mismo día, el ex ministro de Economía Sergio Massa organizó un ataque furibundo contra el actual ministro, Luis "Toto" Caputo, por la ola de despidos en el sector privado, la recesión y la pobreza.

Según pudo saber iProfesional, Lodovico fue despedida por Milei porque fue denunciada de haber recibido un "préstamo" de 250.000 dólares de una empresa acusada de contrabando a la que debía controlar. La Justicia ahora investiga si en realidad ese préstamo era un soborno.

En este contexto, este ataque massista obedece, entre otras cosas, a que Lodovico había sido designada en diciembre como parte de un acuerdo entre Milei y Massa, que se reunieron en secreto junto a su mano derecha, el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel.

Rosana Lodovico había sido la subdirectora de la Aduana durante la gestión de Michel en el organismo y de Massa en el Ministerio de Economía, hasta diciembre de 2023. La funcionaria era kirchnerista, del Instituto Patria, y tenía fotos en la que había hecho campaña para Cristina Kirchner.

Del mismo modo, Michel había dejado designados a varios funcionarios de segunda linea, que al igual que Lodovico fueron corridos ahora por Milei y Caputo, a través de la directora ejecutiva de la AFIP, Florencia Misrahi.

"Ese era todo el equipo que había sido designado por Michel y pasan todos a otros sectores", señalaron a iProfesional en la Aduana. En reemplazo de Lodovico fue nombrado el abogado Eduardo Mallea, experto en derecho aduanero, pero que podría tener conflicto de intereses porque pertenece al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja y sus defendidos son grandes empresas que litigan contra la Aduana.

Javier Milei resolvió bajarle el pulgar a Rosana Lodovico

Ese mismo estudio había sido quien recomendó a Milei el nombramiento de Florencia Misrahi como directora de la AFIP. Se vincula ese estudio a Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei y también a Michel, al menos con aceitados vínculos por el paso de este por la Aduana. Mallea es un experto de prestigio en derecho aduanero.

Para Milei era costoso sostener a Lodovico

Cerca de Milei admitieron que para el Presidente era muy costoso políticamente sostener a Lodovico porque lo contradecía con el relato de "barrer con la casta" y ponía en evidencia un acuerdo con Massa que se agrava con la sospecha de corrupción sobre la funcionaria.

Lodovico cayó en desgracia cuando hace dos semanas el diario La Nacion publicó que había recibido en 2022, en la gestión de Michel, un préstamo de 250.000 dólares de una empresa que fue denunciada por contrabando. Ese giro tenía el aspecto de ser un soborno porque la empresa debía ser controlada por la propia Lodovico.

Tampoco existen constancias, por el momento, de que haya sido devuelto o haya acordado un plan de devolución del dinero, que fue aplicado a comprar una casa en Canning. La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia en la justicia federal.

Campagnoli denunció por cohecho y lavado de activos a Lodovico que en 2022 recibió junto a su exmarido, Luis Antonio Bocassi, un préstamo de la firma Promarlon SA, acusada de contrabando. Bocassi era jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana y Claudio Gabriel Szlaien era presidente de Promarlon S.A.

Todos ellos están implicados en la denuncia, además, de Alejandro Omar Lucano, cuñado de Lodovico y también funcionario de la Aduana. "Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse, ya que es socio de Alfredo Damián Lijo, hermano del polémico Juez Ariel Lijo, en la sociedad FRAKUL S.A", dice la denuncia de Campagnoli.

El ex ministro de Economía Sergio Massa organizó un ataque furibundo contra el actual ministro, Luis "Toto" Caputo

Pacto entre Milei y Massa previos a su asunción del Presidente

A partir de ese escándalo, la figura de Lodovico cobró relieve en la prensa y se pudo poner a la luz el acuerdo que había existido entre Milei y Massa, algo que desde el massismo negaron una y otra vez, pero que iProfesional adelantó antes de la asunción del Presidente. Milei no puede admitir en público ese pacto y a Massa no le importan esos detalles.

El nombramiento de Lodovico fue parte de un acuerdo entre Milei y Massa que se reunieron con Michel, Karina Milei y Nicolás Posse, semas antes de asumir el nuevo gobierno en un encuentro que duró tres horas. Como parte de ese acuerdo, Marco Lavagna fue ratificado como director del Indec, Leo Madcur pasó a ser representante argentino ante el FMI, Mario Russo fue designado secretario de Salud, y Florencia Royon fue nombrada como secretaria de Minería, aunque luego fue despedida.

Es por eso que todo el equipo de Massa en Economía decidió ayer salir con una línea muy fuertemente crítica hacia Caputo tras el despido de Lodovico. El ataque fue avalado por Massa. "Si Caputo no frena esta ola de despidos en el sector privado, Argentina se hundirá en la pobreza", dice un comunicado del Frente Renovador difundido ayer. Sugestivamente los massistas se cuidaron de no rozar a Milei y focalizaron el ataque en Caputo.

"Las PyMES en Argentina están en terapia intensiva y el ministro Caputo es el único responsable", señalaron los miembros del equipo económico de Massa.

Mencionaron que FV, la empresa de grifería más grande del país, esta semana suspendió a más de 1.000 empleados, el hipermercado Chango Más despidió a más de 150 trabajadores de 8 sucursales, la empresa Whirlpool, despidió a 60 empleados de Pilar, y Fate echó a 200 trabajadores.

En total, señalaron que hubo unos 150.000 despidos como consecuencia del programa económico de "motosierra y licuadora" de Caputo, que esta semana fue respaldado por Milei, quien le puso el mote de "chanchito de yeso" porque hay que romperlo para sacarle plata.

Señalaron que hubo unos 150.000 despidos como consecuencia del programa económico de "motosierra y licuadora" de Caputo

La virulencia del comunicado de los ex funcionarios massistas llamó la atención porque, como parte de aquel acuerdo no escrito ni confesado por Milei y Massa, el ex ministro de Economía se mantuvo en silencio de radio durante los últimos cinco meses. En rigor, el propio Massa había revelado en el debate presidencial de noviembre último que Milei había sido parte de sus equipos en 2015 cuando el ex intendente de Tigre era candidato presidencial.

Por otra parte, Milei tuvo como armadores partidarios desde 2021 a los legisladores porteños Ramiro Marra y Eugenio Casielles, que eran del equipo de Massa hasta 2018 y de Marco Lavagna hasta 2019 cuando acompañaron todos la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Los voceros de la ofensiva massista fueron el ex ministro de Producción, José Ignacio "Vasco" De Mendiguren, el ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y la ex subsecretaria de Desarrollo Emprendedor en la gestión de Sergio Massa, Natalia Del Cogliano. Massa sólo avaló las críticas y le puso el membrete partidario del Frente Renovador.

También causó malestar en el equipo de Massa que la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, hubiera comunicado la salida de Lodovico y otros funcionarios con el "objetivo de profesionalizar, modernizar y despolitizar el organismo, y continuando con su plan de reestructuración del mismo".

En ese contexto presentaron al titular del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Estudio Jurídico Bruchou & Funes de Rioja, Eduardo Mallea.

"Es muy agradable en el trato, simpático, sabe mucho Derecho Aduanero, se dedicaría a cambios estructurales interesantes. Ahora, el tema pasa por un conflicto de intereses, porque el litiga contra la Aduana. Y ahora pasará a dirigir el organismo donde sus clientes tienen conflictos jurídicos. No lo veo con un perfil de corrupción, pero de todos modos el conflicto de intereses existe", señaló un experto en comercio exterior que suele litigar en temas aduaneros.

Lodovico fue denunciada de haber recibido un "préstamo" de 250.000 dólares de una empresa acusada de contrabando a la que debía controlar

Misrahi señalo que Mallea le dará un "enfoque profesional, moderno y experimentado".

Tambien la AFIP comunicó el desplazamiento de otros funcionarios massistas con lo cual el ex ministro de Economía perdería el poder en la Aduana. Mediante una resolución se desplazó a Juan Carlos Saucedo, jefe de departamento de fiscalización y operativa aduanera, Ruben Cesar Pave, subdirector general área operativa, Marcelo Alejandro Sosa, jefe de departamento de fiscalización y operativa, Marcelo Fabian Lista, consejero general, Horacio Miguel Font, en fiscalización aduanera, Eduardo Salvador Di Grigoli, Maria Luisa Carbonel, y Gladys Liliana Morando.

Funcionarios de Massa, lapidarios con Caputo

Los funcionarios de Massa fueron lapidarios con Caputo y lo atacaron por el lado flaco de su gestión, que es la recesión y los despidos en las industrias y las Pymes. Milei había recibido en estos días críticas de economistas liberales por la baja calidad del ajuste y el atraso cambiario.

En ese sentido, el Presidente se enojó con su ex padrino Domingo Cavallo, con Miguel Angel Broda y con Marina Dal Poggetto. También Milei sintió en lo más profundo las criticas de su ex jefe y dueño de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, que le pidió "que ponga las bolas él y dirija el país" cuando le preguntaron por el pedido de Milei a los empresarios para que "pongan pelotas e inviertan".

En realidad, el equipo del Gobierno más cercano a Eurnekián interpretaba este viernes que el empresario busca jugar a dos puntas: en privado, aprueba la política de su ex empleado Milei y está más que conforme. Pero por otro se queire despegar del ajuste y quedar bien con el peronismo por si el experimento del Presidente sale mal.

El equipo de Massa señaló que la propia Secretaría de Trabajo indicó que desde el comienzo de la era Milei hay 150.000 puestos de trabajo menos y una pérdida de 94.000 empleos en el sector privado. Según el Indec, dirigido por Marco Lavagna, massista, la utilización de la capacidad instalada en la industria es de 53,4% en marzo de 2024.

José Ignacio "Vasco" de Mendiguren dijo en X que "la mitad de la industria está parada. Con respecto a hace un año, es una caída de 14 puntos porcentuales. Una tragedia para la producción y el trabajo argentinos".

En reemplazo de Lodovico fue nombrado el abogado Eduardo Mallea, experto en derecho aduanero

El ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti, señaló: "El gobierno define a la recesión como remedio de la inflación. La principal consecuencia de la recesión es tener salarios sin ajuste por inflación y los empresarios al no poder encontrar horizonte de recuperación empiezan a despedir ante la poca demanda de sus productos".

Setti destacó que "no hay incentivos del sector público ni privado local como para motorizar una recuperación en V y considero que la puesta del actual gobierno está enfocada en el sector externo, que por el momento no da señales de invertir en la economía real de Argentina".

Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), desde las elecciones, el empleo registrado se contrajo casi 40.000 puestos formales, y este año se perderán 336.000 empleos, cifra similar a la pandemia del Covid.

Además, agregó Setti, el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) señaló que en febrero el empleo asalariado registrado mostró una caída del 0,2%, o sea 16.000 personas menos con un empleo asalariado.

Los sectores más contraídos fueron Construcción (-3,2%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,5%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,2%); e Industrias manufactureras (-0,2%).

Por su parte la ex subsecretaria de Desarrollo Emprendedor de Massa, Natalia Del Cogliano, señaló que el país "debe cuidar y sostener el empleo a la vez que invierte e incentiva la creación de nuevas empresas para generar más empleos de calidad. Sin embargo, en el marco de la caída del empleo, la actividad económica, la contracción del consumo y la caída del salario real, ¿qué incentivo hay para el surgimiento de nuevas empresas?".