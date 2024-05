"Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas", la reacción del Gobierno por la tensión con España

El vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro del Interior, Guillermo Francos, salieron a marcar la respuesta del Gobierno a la exigencia de España de que Javier Milei pida perdón por llamar "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez, lo que desató una escalada de tensión diplomática.

"Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas", lanzó Francos en TN, en un fraseo muy similar al que utilizó el portavoz del Presidente en LN+.

El ministro del Interior descartó una retractación del Presidente y le bajó el precio a la posibilidad de que la Argentina y España rompan relaciones diplomáticas.

"Pueden esperar tranquilos que no va a pasar (un pedido de disculpas). No corresponde ninguna disculpa", planteó Francos y redobló la apuesta al afirmar que es el gobierno de España el que le debe "varias disculpas" por los dichos de distintos ministros contra Milei donde se lo acusó de estar bajo el efecto de "sustancias" o de ser un "negacionista".

Francos sostuvo que durante el discurso que brindó Milei en la cumbre de Vox no hizo "mención directa" a Sánchez o a su esposa. "Por lo tanto, no sé por qué tanta ofensa", indicó.

"Han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer comentario sobre eso", insistió.

"El Presidente no tiene por qué pedir disculpas", dijo Manuel Adorni

"Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas"

En otro fragmento de la entrevista, recordó que el presidente español hizo campaña por Sergio Massa durante 2023. "El presidente Sánchez le dedicó un spot electoral al contrincante, a Sergio Massa. O sea, un presidente de gobierno de España haciendo campaña a favor de un candidato en Argentina", precisó.

"No sé por qué se queja ahora por las cosas que el presidente Milei hace, no en campaña, sino porque va a un acto público, invitado por un partido político de España que es obviamente opositor a Sánchez", insistió sobre el mismo punto.

Por último, el ministro del Interior descartó la posibilidad de que la Argentina y España rompan relaciones diplomáticas y minimizó la convocatoria que hizo el gobierno español a su embajadora en Buenos Aires.

"Sería ridículo que un gobierno español decida interrumpir sus relaciones diplomáticas con la Argentina. Para mi no tiene ningún sentido, en todo caso es un cruce entre dos presidentes que no se tienen simpatía. De ahí a romper relaciones de España con Argentina me parece una cosa sin ningún sentido", dijo.

Apenas minutos antes, pero en el canal LN+, se había pronunciado de manera muy similar el vocero presidencial Manuel Adorni.

"El Presidente no tiene por qué pedir disculpas. De hecho seríamos muy gustosos que efectivamente el gobierno español le pida perdón al Presidente por todo el maltrato, destrato e insultos que ha recibido en los últimos 15 días", dijo el portavoz presidencial.

"Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas", lanzó Francos en TN

El vocero puntualizó, alineado con su compañero de gabinete, que Milei en su discurso no mencionó ni a Pedro Sánchez ni a su esposa Begoña Gómez. "Tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con lo que efectivamente ocurrió con la esposa de Sánchez", dijo.

"Más allá de lo que haya dicho el presidente Milei está dentro del marco, en tal caso, de cuestiones personales que nada tiene que ver con cuestiones institucionales, diplomáticas", sostuvo Adorni.

Por último, planteó que la polémica de este domingo y planteó que no debería "interferir la relación entre ambos países". "Mucho menos que menos la relación entre los pueblos que está por encima de cualquier declaración o circunstancia", concluyó.

Tanto el vocero como el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, habían salido a marcar la pauta de la respuesta a España en redes.