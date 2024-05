El Gobierno argentino aclaró que "no hay un conflicto diplomático" en el cruce entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, el funcionario del Gabinete exigió un pedido de disculpas públicas al mandatario español: "Sánchez y sus ministros han dicho barbaridades", expresó en conferencia de prensa este lunes.

"El Presidente jamás podría a en riesgo ninguna relación diplomática. Esto nada tiene que ver con las relaciones diplomáticas", expresó Adorni ante la consulta la prensa. Así fue como se encargó de separar los cruces entre los mandatarios, las declaraciones y el peligro real de un conflicto diplomático.

El Gobierno le pidió a Pedro Sánchez que se disculpe

Insistió entonces que nada de lo ocurrido va a generar una ruptura en las relaciones de ambos países. "No vemos que nada de lo ocurrido tenga que ver con las relaciones diplomáticas", aseguró el vocero.

En ese sentido explicó: "No nos preocupa la reacción diplomática, no hay reacción para que la haya, sería algo irracional. Ante tantos insultos, agravios y descalificaciones de funcionarios españoles, jamás involucramos las relaciones diplomáticas" aseveró Adorni, a lo que sentenció: "No hay ningún problema diplomático".

Sin embargo, el foco de las críticas del Gobierno fueron los comentarios de funcionarios españoles que, desde hace semanas, aseguraron, vienen diciendo "barbaridades" contra el presidente Javier Milei.

"Es una gran confusión que tiene el gobierno de España. Pensar que Milei consume sustancia y hace referencia a que somos odiadores, o decir que somos antidemocráticos y otra catarata de insultos, evidentemente están confundidos", manifestó Adorni.

Por eso el vocero del Gobierno reclamó por el pedido de disculpas públicas tanto del presidente Pedro Sánchez como de sus funcionarios: "Pedimos que se llamen a la reflexión y pidan disculpas. Funcionarios del gobierno español se involucraron en nuestra política cuando apoyaron a un candidato. Sánchez y sus ministros han dicho barbaridades", aseguró.

El rechazo del gobierno español por los dichos de Milei

A través de un mensaje institucional, José Manuel Albares comunicó: "Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die". El funcionario español calificó las palabras de Javier Milei como "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales".

Para Albares es "inaceptable que un presidente en ejercicio y en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España". Y describió el hecho como "un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España".

El llamado se genera luego del discurso que el Presidente dio en el mitin de Vox, donde dijo: "Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos".

"No saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar, aun cuando tenga la mujer corrupta, ensucia y se tome cinco días para pensarlo", añadió Milei.

Los dichos del Milei avivaron aún más la tensión ya existente con el gobierno del presidente Sánchez.