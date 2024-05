El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) anunció una reforma integral del estatuto, lo que le permitirá incorporar otras actividades, como por ejemplo la absorción del Sindicato de Trabajadores Bursátiles, entidad que había obtenido en 2015 la personería de la actividad y que venía disputando con la Asociación Bancaria (AB) la representación de las fintech.

En una asamblea que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, el secretario General del SEC, Armando Cavalieri, convocó a las afiliadas y afiliados a reconfigurar por completo el ámbito de representación de la organización que se encontraba circunscripto a comercio y algunas que otras áreas.

Luego de concretar la fusión de las organizaciones, el dirigente avanzó en la adecuación estatutaria necesaria a esos efectos, para lo cual además de modificar su objeto, creó una secretaría especial para la actividad. Asimismo, se dio conocimiento a las autoridades del Gobierno de Javier Milei para avanzar en la aprobación del proyecto.

Empleados de comercio esperan aprobación para sumar actividades

En estos días, la conducción mercantil solicitó a la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, la modificación de su estatuto (EX-2023-139167908). Allí quedó expuesto que esta actualización no se limitó a la incorporación de los bursátiles al universo de trabajadores representados por el SEC, sino que fue mucho más allá, como propuso el propio Cavalieri en la asamblea de noviembre.

Entonces, el dirigente planteó: "Hoy hemos votado un nuevo Sindicato Empleados de Comercio dentro del que tenemos en la actualidad. Tenemos que dignificar, ampliar y comprender este paso…". Vale recordar que además de la actividad de base, el SEC cuenta con ramas como las de call center, acopio y turismo.

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que la aprobación del nuevo estatuto hoy depende de la decisión "del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello", y agregaron que "Cordero ya dio el visto bueno", como así también de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, pero alertaron que la interna entre los funcionarios libertarios puede interferir en la presentación del SEC.

El referente de empleados de comercio, Armando Cavalieri, actualizó el estatuto del gremio para incluir a otras actividades.

Cavalieri busca incluir a camioneros y bancarios en su gremio

La iniciativa de los mercantiles generó la reacción de distintos gremios, quienes todavía no expresaron formalmente su rechazo al avance, aunque dejaron en claro que no tolerarán "meterse en nuestra actividad". Desde La Bancaria, insisten en reclamar que el personal de las fintech "deben estar encuadrado en nuestro convenio colectivo de trabajo", y admitieron que "hay diálogo con algunos empresarios".

Los sindicatos advirtieron que Comercio "pretende colonizar diversas actividades y erigirse como un gremio de oficio y prácticamente único, entrometiéndose en las actividades que representan otras organizaciones".

Un referente cegetista -que conoce la comisión arbitral de la CGT (donde se dirimen las diferencias entre gremios por la afiliación de los trabajadores)- aseguró a iProfesional que "si Capital Humano aprueba el nuevo estatuto mercantil, los habilitaría a afiliar trabajadores metalúrgicos, metalmecánicos, informáticos, bancarios, telefónicos, de asociaciones civiles, petroleros, restaurantes, bares y demás gastronómicos, estacioneros, camioneros, incluso trabajadores con tareas administrativas vinculadas a la seguridad nacional, entre otros".

Avisó que en caso de que la administración libertaria apruebe el expediente mercantil "desataría una catarata de demandas judiciales, porque evidentemente está interviniendo en actividades que ya tienen su representación gremial".

Cuestionamiento al nuevo estatuto de los mercantiles

El dirigente se tomó el tiempo para los cambios en el estatuto mercantil e indicó que "en su artículo 2 cita el texto de la personería otorgada en 1954, es decir hace 70 años, el estatuto habla de ramas del comercio -no de la industria- y personal administrativo, pero no a cualquier otro personal con roles o tareas inherentes a esa industria".

Sostuvo que "el pedido de Comercio busca avanzar sobre prácticamente todas las actividades privadas. El texto está redactado de tal manera que a los empleados de comercio y administrativos de la industria ahora se le suman para poder afiliar a los trabajadores de actividades, categorías, empresas y establecimientos que más adelante se enuncian, que claramente nada tienen que ver con el comercio".

Con la nueva actualización, el SEC podría incluir a bancarios, petroleros y metalúrgicos en su gremio.

Además, "define como actividad generalizaciones tales como 'intercambio de bienes' o incluso la 'intermediación' para dichos intercambios, o la 'prestación de servicios', cuando se trata de actividades bien diferenciadas del comercio", y agregó que "en otro de los incisos habla de más generalizaciones divididas en 'distintas ramas del comercio y servicios', sin especificar las ramas, lo cual le da una amplitud absolutamente antojadiza e ilegal".

Qué gremios están en la mira de empleados de comercio

Reveló que "involucra a 'personal profesional', que se desempeñe en establecimientos industriales, definición que habilitaría al SEC a afiliar trabajadores profesionales metalúrgicos, metalmecánicos, informáticos, bancarios, telefónicos, de asociaciones civiles, petroleros, restaurantes, bares y demás gastronómicos, estacioneros, camioneros, incluso con tareas administrativas vinculadas a la seguridad nacional, con tareas, roles y categorías inherentes a sus respectivas actividades".

El dirigente reveló que "en otro de los incisos literalmente habla de todo trabajador profesional (las categorías, roles, tareas, titulaciones asimilables a este término son infinitas) que se desempeñe en establecimientos industriales, que es algo muy distinto al personal administrativo del que habla su personería".

También se refiere "a todo tipo de servicios 'incluidos los profesionales', categoría que excede al personal administrativo y a la actividad comercial en sentido estricto. Es costumbre en el dialecto jurídico de comercio la asimilación y confusión según convenga de los términos "servicios" y "actividad".

Comercio va por las fintech, el SITRABUR y sectores varios

La fuente contactada por iProfesional amplió que "en otro inciso habla de empleadores cuya actividad consiste en la prestación de todo tipo de servicios, incluyendo a los profesionales, permitiendo esta sintaxis diluir la precisión del término 'servicios' en un comodín prácticamente adaptable a toda relación laboral habida entre una empresa y un trabajador". Y advirtió que "en todo caso debieran referirse a la prestación de servicios conexos a la actividad principal de la empresa (Acuerdo plenario, C.N.A.T., N° 36 del 22/3/57, "Risso c/Química Estrella", DT 1957-237)".

Empleados de Comercio espera el visto bueno de Capital Humano, pero podría desatar un gran conflicto sindical.

Indicó que "al contemplar a los trabajadores del sistema bursátil nacional, debido a la fusión por absorción del SITRABUR (Sindicato de Trabajadores del Sistema Bursátil) por parte del SEC, justifica indiscutiblemente la representación de los trabajadores de esta actividad".

Por último, expresó que "sin embargo, se incluyen también a las entidades financieras no bancarias y a las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de servicios financieros no bancarios complementarios que se ofrecen al público a través de internet. Estos últimos claramente no forman parte de la actividad principal del comercio ni del sistema bursátil, por lo que en cada caso podrían requerir la representación de trabajadores dedicados a tareas administrativas u otras actividades conexas, claramente distintas de las relacionadas con el comercio y las finanzas bursátiles".