Patricia Bullrich acusó a Ritondo de hacer "un golpe de Estado" tras las renuncias masivas de Pro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al diputado nacional Cristian Ritondo de hacer un "golpe de Estado" tras la renuncia masiva de dirigentes del Pro y sugirió que la ruptura y conformación del nuevo bloque "Pro Libertad" fue consecuencia de una movida de Mauricio Macri. Además, pidió que todos tiren para el mismo lado porque sino "vuelven los de siempre".

Bullrich tambien analizó el cambio de rol de Guillermo Francos. Indicó que el exministro del Interior y ahora jefe de Gabinete llegó para agilizar algunos procesos, como la Ley Bases, entre otras cosas.

"El bloque Pro Libertad es un grupo de diputados de la provincia que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, donde sufrieron una especie de golpe de Estado por parte de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, decidieron reagruparse... Creo que Ritondo estuvo en el tema. Sacaron un partido que tenía plena institucionalidad hasta 2026 y lo vaciaron", detalló.

Patricia Bullrich acusó a Ritondo: qué le dijo

"Si tengo mandatado hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, eso se llama golpe de Estado. Como los quisieron echar, los legisladores se agruparon", dijo. Consultada sobre si hubo interferencia de Mauricio Macri, consideró: "No lo sé". "Es un caso de la provincia que hay que discutirlo entre los dirigentes de esa provincia", detalló.

En la tarde del martes, se conoció, a través de un comunicado firmado por Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Fernando Campagnoni, Oriana Colugnatti y Daniela Reich, y avalado por el aliado de Bullrich Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, decidieron fracturar los bloques. "Seguimos siendo del Pro y, por eso, nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones", indicaron los legisladores leales a la funcionaria.

Se trata de la contraofensiva que planearon Bullrich y sus fieles después de que la mayoría de los sectores con peso territorial en Pro en Buenos Aires coordinaran la movida para vaciar de poder a Reich, actual titular de Pro en la provincia y esposa de Valenzuela, y quedarse con el partido para iniciar una reconfiguración.

En ese sentido, la titular de Seguridad negó que este cambio decante en una desintegración de Pro. "Me parece un infantilismo", dijo al respecto.

"Soy ministra. Trabajo para que el cambio se construya en la Argentina todos los días. Para mí no se rompe el Pro. No tiene sentido discutir por qué una ministra de Seguridad del presidente Milei participa en un acto con otro funcionario del Gobierno. De ahí a armar un escándalo, no apunta a lo central. Lo central es que el cambio en la Argentina viene fuerte", remarcó.

La respuesta de Ritondo

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales de Pro, le respondió a Bullrich. "Nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año", indicó Ritondo sobre Daniela Reich, legisladora provincial y esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, de excelente relación con la ministra de Seguridad.

"Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de Estado. En Pro de la provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal", publicó Ritondo en su cuenta de X. Y cerró su mensaje con una frase que suele utilizar la ministra y el propio presidente Javier Milei: "Dentro de la ley, todo".