El grupo de personas consideró que el ex mandatario estuvo detrás de los sobornos pagados a la actriz Stormy Daniels, durante la campaña de 2016

El jurado designado en el juicio que tiene como acusado al expresidente Donald Trump finalmente definió por unanimidad que fue el mismo empresario quien estuvo detrás de la serie de sobornos que se pagaron a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, con el objetivo de evitar que salieran a la luz los encuentros que ambos habían mantenido y evitar que perjudicaran su candidatura.

De este modo, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente, aunque esto no evitará que continúe su camino a una eventual segunda presidencia. La sentencia que daría a conocer el próximo 11 de julio y la defensa del exjefe de Estado podría apelar la decisión, aunque eso conllevaría varios meses.

Tras conocerse la decisión, Trump expresó: "Mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta caza de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere en las elecciones. ¡Se están riendo de nuestra nación fracasada en todo el mundo!". Asimismo, en la sala aseguró que "esto fue una desgracia... este fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto" y prometió que "el veredicto real" se conocerá el próximo 5 de noviembre, en los comicios.

Vale recordar que el ex mandatario estaba acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación al presunto plan para ocultar estas historias posiblemente desfavorables. Fueron convocados unos 20 actores claves, entre ellos la misma Daniels, quien explicó gráficamente que los hechos se remontan al 2006, y el abogado Michael Cohen (ex defensor de Trump), que reconoció haber pagado un total de 130.000 dólares a cambio del silencio de la actriz.

Justo antes de presentarse en el Tribunal, Donal Trump señaló: "Aquí vamos de nuevo. No he visto a un solo jurista que piense que debería haberse presentado", y reiteró su inocencia: "No hubo ningún delito". Y concluyó: "Todo está amañado, todo, todo el sistema está amañado".