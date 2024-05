El Gobierno nacional salió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que quedó en el "ojo de la tormenta" por no distribuir alimentos a comedores comunitarios. El vocero Manuel Adorni consideró que la funcionaria está realizando un "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los paquetes almacenados.

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero en su habitual conferencia de prensa.

Luego afirmó que la titular de la cartera social "está haciendo un trabajo increíble".

Al ser consultado sobre los vencimientos de los alimentos almacenados, Adorni señaló: "El cronograma (de entrega) no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de junio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche. Harina, vencimiento 25 de junio".

"Es falso que se estaban venciendo. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril", expresó.

Desplazaron a Pablo De la Torre de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano desplazó de su cargo al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre. Además, la cartera anunció que repartirán las más de 5 mil toneladas de alimentos que se encontraban almacenadas y que habían sido compradas por el Gobierno anterior, hecho que generó una fuerte controversia y que decantó con el despido del citado funcionario.

Justamente, al referirse a los alimentos almacenados, desde Capital Humano señalaron: "A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el Gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

"Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente", resaltó.

De la Torre era uno de los funcionarios en el ojo de la tormenta por el caso de los alimentos almacenados. De hecho, días atrás protagonizó un cruce con Juan Grabois, quien lo acusó -junto a otros funcionarios- por no repartir las más de 5 toneladas de alimentos que están guardados en un galpón de Villa Martelli y que fueron comprados por la administración anterior.