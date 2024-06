El jefe de Gabinete dijo que avanza en las conversaciones, pero deslizó que el Gobierno no tiene confirmados a los legisladores necesarios

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su cautela sobre la posibilidad de el Senado apruebe la Ley Bases en la sesión del próximo miércoles. "Creo que vamos avanzando. Por ahí estamos, vamos a ver el día de la votación", dijo el funcionario, a diferencia de sus dichos días atrás en los que estuvo confiado y afirmó que todavía dialoga "permanentemente" con los legisladores para conseguir que el proyecto logre una mayoría afirmativa.

"El kirchnerismo tiene 33 senadores", señaló Francos en La Noche de Mirtha y le envió un elogio a los legisladores opositores no kirchneristas al afirmar que "la ley ha sido mejorada en el Congreso en muchos aspectos, no hay que quitarle méritos". De los 72 senadores, el Gobierno necesita 37 apoyos que, según deslizó Francos, todavía no los tiene asegurados.

El actual jefe de Gabinete remarcó que existen "intereses contrapuestos" en la dirigencia política entre la Ley Bases y el paquete fiscal, el otro proyecto que el Gobierno considera clave y que será tratado también el mismo miércoles por la Cámara alta.

"Más allá de las discusiones en el Parlamento, entiendo que hay intereses políticos territoriales y provinciales que se chocan. Cuando uno trata intereses de este tipo tiene que conciliar. Es una ley compleja", consideró.

Ley Bases y paquete fiscal: el RIGI, principal tema de consulta según Francos

Francos remarcó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el principal tema que le consultan las embajadas de varios países. Según el funcionario, Japón y Malasia son dos de los países con los que está en contacto y que tienen interés en que sea aprobado el RIGI. "Hace tres meses me preguntan cuándo se va a aprobar", afirmó.

"Tenemos que esforzarnos en garantizar las inversiones a la gente que viene a invertir", subrayó el exdiputado nacional por Acción por la República, el partido que creó Domingo Cavallo tras irse del gobierno de Carlos Menem. Y contó que "100 fondos de inversión" se contactaron con él para hacerle llegar su interés de, eventualmente, invertir en el país.

Francos aseguró que "Argentina es un país que tiene mala fama en el mundo y la culpa es de la inseguridad jurídica". Por eso consideró imprescindible que el RIGI, que establece condiciones sumamente positivas para las empresas, con exenciones impositivas por 30 años, tenga el visto bueno del Senado.

Por otro lado, dijo que no toma como una "derrota" la media sanción que le dio la Cámara de Diputados a la reforma de los haberes jubilatorios que establece que la actualización pasará a estar atada a la inflación, prevé un aumento adicional por el impacto de la subida de precios de comienzo del año y también un plus anual. En caso de que la Cámara alta lo convierta en ley, el exministro de Interior advirtió que "para pagarlo hay que ajustar otras partidas".

El caso de alimentos en Capital Humano: Francos defendió a Pettovello y apuntó contra dirigentes sociales

Al ser consultado sore el escándalo con la entrega de alimentos por parte del Gobierno, el jefe de ministros apuntó contra los dirigentes sociales Juan Grabois y Eduardo Belliboni. "¿Por qué reclaman?", se preguntó. Y respondió que la razón se debe a que "el Gobierno les quitó el poder de ser intermediarios". El jefe de Gabinete, además, desligó totalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cualquier manejo irregular.

"Los alimentos no eran para distribuir en los sectores mas necesitados, sino para situaciones de emergencia como la que hubo en distintas provincias. En cada caso se tomaron las medidas de apoyo necesarias", afirmó Francos sobre el acopio de alimentos que había en la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que dirigía Pablo de La Torre y que fue echado y denunciado por el Gobierno.

El jefe de Gabinete aseguró que se trataron de "alimentos que fueron comprados durante la gestión anterior". La periodista Laura Di Marco, presente en la mesa, intervino y afirmó que la gestión de Pettovello también compró alimentos. Francos se excusó y dijo que no contaba con esa información.

Al ser consultado por el caso de Leila Gianni, la subsecretaria de legales de Capital Humano, exmilitante kirchnerista devenida en libertaria, el funcionario también evitó pronunciarse y se limitó a comentar que no puede "decir que toda la gente que haya sido kirchnerista sea mala".

Gas y ferrocarriles

Al ser consultado por Mirtha Legrand en relación a por qué hubo cortes de gas la semana pasada que impactaron en la industria y en estaciones de servicio, Francos respondió que "Argentina tiene gas de sobra, pero lo que no tiene es infraestructura para transportarlo". Y ejemplificó que "en Vaca Muerta, en Santa Cruz, dicen que en el mar argentino también" el país cuenta con ese recurso.

"Hubo un problema de suministro de gas hace una semana atrás. La domiciliaria no se corta nunca porque el riesgo de que se corte es que después tiene problemas para volver. El que se corta es el de la industria", expresó y le endilgó la responsabilidad al clima: "El mes de mayo tuvo 10 grados centígrados menos que el promedio de todos los meses de mayo histórico. Eso hace que se excedió en 70% el consumo de gas".

Por último, Francos tuvo una postura ambigua en relación a los ferrocarriles. Por un lado, aseguró que "en la situación en la que están no se va a encontrar quien los compre", al tiempo que contó que "hay fondos importantes interesados, de distintas nacionalidades".

"Poner los ferrocarriles en orden demanda mucha inversión", apuntó.

El jefe de Gabinete elogió a una figura importante del sector: al titular del sindicato de maquinistas, Omar Maturano, con quien afirmó haberse reunido y encausado el reclamo salarial del gremio. "Maturano es un dirigente muy racional y que entiende la situación. Se puede conversar perfectamente bien", dijo.