La crisis del PRO por el quiebre entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich amenaza con sumarle nuevos problemas al presidente Javier Milei en el corto plazo no solo por el impacto que tendría en el Congreso, donde necesita al partido amarillo, sino porque podría debilitarlo de cara al armado que tiene en mente para las elecciones legislativas de 2025.

Como adelantó iProfesional, tras la sanción de la Ley Bases -que el PRO apoyo sin fisuras- Mauricio Macri decidió junto a la mesa directiva del partido empezar a diferenciarse del Gobierno y marcar una distancia prudencial, sin llegar a romper o entrar en un enfrentamiento sin solución. Pocos esperaban, sin embargo, que fuera tan rápido.

Uno de los factores que aceleró la decisión de Macri fue que Milei se refiriera la semana pasada a "una fusión" entre el PRO y La Libertad Avanza. En la Asamblea del partido amarillo donde el macrismo desplazó al bullrichismo se aprobó un documento que, en su último punto, aclaró taxativamente que puede haber alianza, pero no fusión.

"Mauricio quiso que le den la lapicera para negociar con el Gobierno los términos de una alianza, si se diera, para las elecciones", explicó a iProfesional una legisladora del PRO que participó de la Asamblea y apoyó la línea que bajó el presidente del partido: elegir al diputado Martín Yeza para presidir ese órgano, deplazar al bullrichismo y dejar en claro que el PRO puede apoyar desde afuera, pero la responsabilidad de gobernar es de Milei.

¿Por qué el quiebre entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich amenaza a Milei?

En el Gobierno toman distancia de la interna del PRO y minimizan su impacto en el futuro del oficialismo. Sin embargo, los movimientos de Macri y su tropa son una amenaza para el armado electoral que tiene en mente la poderosa hermana y secretaria presidencial, Karina Milei.

La idea, adelantada por iProfesional, era armar una gran coalición que agrupe a todos los espacios "del centro hacia la derecha". Esto implicaría subsumir al PRO dentro de una estructura liderada por los libertarios. Para varios macristas, Bullrich abona esa estrategia desde su lugar en el Ministerio de Seguridad.

La jugada de Macri contra Bullrich apunta a empezar a poner condiciones para una alianza con los libertarios y mira a las legislativas de 2025

Por esa razón, semanas atrás, Macri avaló a Ritondo a encabezar una rebelión en el PRO bonaerense que conducía el bullrichismo para forzar elecciones internas. El objetivo fue evitar que la ministra arrastrara al partido a hacia una "fusión". Finalmente, se quedó con la presidencia del partido en la provincia más grande y corrió al sector de Bullrich.

La nueva jugada Macri en la asamblea partidaria replicó aquella en la Provincia y le prende la luz de "stop" al plan electoral que pergeñan en la Rosada porque supone que el PRO podrá poner condiciones para armar una alianza con el Gobierno. Esto podría dar la imagen de un Milei débil como para concretar un armado propio siendo ya oficialismo.

Un problema similar se le presenta en el Congreso, donde los votos del bloque PRO en la Cámara de Diputados y en el Senado son escenciales para el oficialismo. Hasta ahora, la tropa de Milei tuvo que negociar mucho menos con ellos que con la UCR o las bancadas provinciales. Eso podría empezar a cambiar.

¿Javier Milei puede perder apoyo en el Congreso?: la compleja situación del bloque PRO

Horas después de que los referentes del bullrichismo se retiraran de la Asamblea del PRO entre gritos y críticas al macrismo y dejaran así en evidencia el quiebre, desde la Casa Rosada trascendió que estarían dispuestos a armar un interbloque en el Congreso. Según un legislador consultado por este medio, la oferta todavía no los seduce.

La versión dejó ver que la posibilidad de que el bloque de diputados del PRO se divida preocupa al Gobierno. En el bullrichismo aseguran que eso no ocurrirá porque la ministra decidió que no se irá del partido a pesar de la jugada de Macri.

Sin embargo, un legislador del macrismo consultado por iProfesional aseguró que "los bullrichistas no rompen el bloque porque saben que al oficialismo no le conviene que se dividan, si no fuera por eso lo romperían porque ganas no les falta". Se refirió así al sector que integran diputados como Damián Arabia, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias y Paricia Vázquez, entre otros.

Los dos sectores enfrentados del PRO evitarán la ruptura del bloque pero podrían empezar a votar separados y complicar la agenda de Milei

En el Congreso advierten que, a pesar de que el bloque de diputados se mantenga unido, lo que podría empezar a ocurrir en las próximas sesiones es que se dividan en las votaciones, algo que en la práctica representa el mismo problema para Milei: una posible pérdida de apoyo que le complicaría todavía más conseguir mayorías para avanzar con su agenda.

Quienes conocen el clima del bloque del PRO señalan que la primera señal en ese sentido se dio el miércoles, cuando Ritondo presentó junto a la mayoría de la bancada el proyecto de resolución por el que le reclaman al Gobierno que cumpla con la cautelar de la Corte Suprema que ordena al Gobierno de Javier Milei aumentar los fondos coparticipables para la Ciudad. La iniciativa no la firmó ninguno de los diputados cercanos a Bullrich.

El aviso de Macri y Ritondo al Gobierno: cuál es la estrategia

El PRO necesita hacer equilibrio. Macri sabe que la mayor parte de sus votantes hoy apoyan a Milei, por lo que abrirse por completo del oficialismo es impensable. Por ello la estrategia que empezaron a poner en práctica es diferenciarse en algunos temas (como el de la coparticipación), remarcar que el partido amarillo "no gobierna" y poner de relieve que la gestión es responsabilidad exclusiva de Milei.

Esto fue adelantado por Macri y por Ritondo ni bien se aprobó la Ley Bases de Milei. En sus primeras palabras sobre el tema, el ex presidente felicitó solo a los bloques del PRO y celebró la aprobación de la ley pero aclaró: "Cambios fundamentales que nosotros impulsamos, apoyamos y en los que creemos ya pueden llevarse a cabo".

De esta manera empezó a perfilar una pulseada por la "identidad" con La Libertad Avanza, al destacar que las reformas que propone Milei son parte de lo que siempre impulsó el PRO. Pero además, el líder del partido también señaló que "el Gobierno nacional tiene ahora las herramientas para avanzar a la velocidad que la situación necesita". Fue una forma sutil de empezar a presionar sobre la gestión, donde le ve un déficit al líder libertario.

Al mismo tiempo, Ritondo se expresó en la misma línea e incluso fue más concreto. El principal alfil que tiene hoy Macri en el Congreso señaló en primer término que todo lo que sus diputados votaron en la Ley Bases "ahora tiene que ser trasladado a la capacidad de gestión del Gobierno".

Ritondo ya había avisado que empezarían a marcar diferencias y en el Gobierno dejan trascener que volverían a ofrecerle presidir Diputados

"Ya le dimos las herramientas que pidieron, y coincidimos en el camino que tiene que ir la Argentina. (…) Siempre vamos a votar con responsabilidad. En aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, las vamos a decir claramente", avisó el jefe del bloque de diputados.

La oferta con la que el Gobierno intenta contener al PRO

La nueva relación entre el Gobierno y el PRO no mostrará efectos prácticos en lo inmediato por el simple hecho de que la caja de resonancia será el Congreso y se prevé que entre en receso invernal hasta agosto. Después de eso, la táctica de Macri de empezar a marcar diferencias para fortalecer la posición de su partido y evitar que Milei los absorba podría empezar a notarse más.

Milei, en tanto, prefiere tomar distancia. No criticará personalmente a Macri y de hecho lo espera el lunes en Tucumán para la firma del Acta de Mayo. En el entorno del ex mandatario, sin embargo, no confirmaron su presencia al ser consultados por este medio. En el PRO creen que estará, precisamente porque no quiere "romper" el vínculo con el Presidente, pero nadie lo sabe a ciencia cierta.

En La Libertad Avanza entienden que la tensión viene desde el armado del Gobierno en diciembre, cuando Milei no le dio el lugar que esperaba Macri para su tropa y, en cambio, acordó únicamente con Bullrich su ingreso al Gabinete. Por eso ahora no descartan ofrecerle la presidencia de la Cámara de Diputados a Ritondo cuando llegue la renovación de autoridades a fin de año, algo que el macrismo esperaba y nunca tuvo.

Lo que no se sabe es si esa oferta que busca contener al PRO los conformará en este nuevo contexto y con un ojo ya puesto en las elecciones legislativas del año próximo. En el macrismo, envalentonados, deslizan que no. Una señal de que empezarán a hacer valer la importancia que tiene su apoyo para el Gobierno.

Así, el quiebre entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el seno del PRO amaga con plantearle problemas al presidente Javier Milei en varios frentes. El Congreso es uno y el otro es el electoral, donde La Libertad Avanza apuesta todo a engrosar sus filas de diputados y senadores el año próximo.