El presidente Javier Milei apuntó contra el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Rodrigo Valdés, a quien acusó de tener vínculos con el kirchnerismo y tener una "mala intención manifiesta".

El mandatario argentino brindó una entrevista este viernes, donde además de cuestionar al ejecutivo del FMI volvió a cargar contra el banco Macro: "Nos armó una corrida".

"La gente tiene que saber la verdad; el jefe de la misión del FMI fue el ministro de Bachelet, que es Foro de Sao Paulo. El Fondo Monetario le permitía todo a Massa porque el gobierno anterior era Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla. Nosotros sobrecumplimos todas las metas y ponen peros. Mi jefe no es el Fondo, es el pueblo argentino", señaló Milei en una entrevista con Alejandro Fantino.

Sostuvo que este funcionario tiene "una mala intención manifiesta" y lo acusó de haber sido "cómplice" del gobierno de Alberto Fernández: "Hubo complicidad del jefe de la misión del Fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del Banco Central eso".

Además, volvió a cargar contra el banco Macro y dijo que "intentaron sabotear al Gobierno y les fue mal". "Es como una corrida de 2 mil palos verdes en un día. Obvio, el banco nos armó una corrida. Es un banco con una alineación política. Están angustiados porque corrieron, intentaron sabotear al gobierno y les fue mal. No les creo nada", señaló Milei.

"Ese día que hicieron eso, no nos informaron el viernes previo de la decisión. Ese lunes ala mañana hubo reunión de Caputo y Bausili con los bancos. Y había gente del Macro en esa reunión, mientras estaban ahí ejecutaron los puts a las 10 y media, ellos solos", resaltó.

Además, buscó llevar tranquilidad a los bonistas, al asegurar: "Nosotros pagamos como sea porque veas que vivo todo el tiempo con equilibrio financiero, te vas a dar cuenta de que soy solvente y se va a derrumbar la tasa de interés, quiero que vean lo bruto que son. O son brutos o son mal intencionados".

Milei se burló de algunos economistas, a los que tildó de "imbéciles", "econochantas" y "libertarados". También dijo que seguirá con la motosierra porque "siempre hay algo para recortar".

"La motosierra no para nunca. Siempre hay algo para cortar", enfatizó el Presidente.

Además, acusó a los economistas que lo critican: "Me están diciendo es que yo les rompa el culo a los argentinos con inflación", disparó.

Milei dijo que "a los que dicen que ahora se caen las reservas, son unos brutos, lo que me están diciendo es que tengo que emitir dinero para comprar reservas" y genere inflación.

Destacó, además, que "los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal no con emisión monetaria del Banco Central, eso es lo que no entienden estos imbéciles".

Consultado por la medida de intervención en el mercado de cambios, Milei criticó a los economistas que le reprochan la medida. "Los genios de boludolandia: 'Retiralos con instrumentos que paguen tasa de interés' y sube la tasa de interés y me hubieran criticado, porque generaba una bomba de Leliqs", dijo el presidente.

También volvió a criticar a los piqueteros, a quienes llamó "gerentes de la pobreza" y destacó las políticas antipiquetes: "Belliboni decía que quería llevar 50 mil personas. Y terminó llevando 3 mil. Había más efectivos policiales que manifestantes, ese fue el primer gran impacto positivo", señaló.

Sobre el andar de la economía, Milei sostuvo: "Lo que nos defiende es la fortaleza del equilibrio macroecnómico. Lo que nos defiende es la fortaleza del equilibrio macroecnómico al que estamos yendo, el equilibrio fiscal, la prudencia y dureza monetaria del ajuste que estamos aplicando".

"No generamos una híper, no hicimos expropiaciones tipo plan Bonex, no fijamos los precios, ni el tipo de cambio", sostuvo el Presidente.

Y lanzó una crítica contra la ex presidenta Cristina Kirchner: "Los economistas que la rodean son bastante malos".